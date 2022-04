Viktoria Mullova e la Filarmonica Toscanini al Comunale

Il prossimo appuntamento della stagione sinfonica al Teatro Comunale Pavarotti-Freni si terrà sabato 9 aprile alle 20.30 con la Filarmonica Arturo Toscaniniinsieme al suo Direttore Ospite Principale, Kristijan Järvi e a un’ospite di fama internazionale, la violinista Viktoria Mullova. Il programma si apre con Notturno, la nuova commissione da La Toscanini alla compositrice in residenza Silvia Colasanti. Il brano verrà presentato in prima esecuzione assoluta. A seguire il Concerto in re minore op. 47 di Jean Sibelius, uno dei più noti concerti per violino e orchestra e il Quartetto con pianoforte in sol minore op. 25 diJohannes Brahms nella versione per orchestra di Arnold Schönberg.

Ospite delle più importanti orchestre, diretta da celebri direttori, dei grandi Festival internazionali e delle più importanti sale da concerto, Viktoria Mullova è famosa per la straordinaria versatilità e curiosità musicale, caratteristiche che l’hanno portata ad esplorare tutto il repertorio per violino, dal barocco alla musica contemporanea, dalla world fusion alla musica sperimentale. L’interesse per la prassi esecutiva storica l’ha portata a collaborare con molti dei più importanti complessi di strumenti originali. La ricchezza degli interessi musicali ne ha fatto l’ospite ideale per molte importanti residenze: South Bank di Londra, Konzerthaus di Vienna, Auditorium du Louvre, Musikfest di Brema, Festival di Helsinki. Numerose le incisioni discografiche per Philips Classics e Onyx Classics, molte delle quali hanno ottenuto importanti premi discografici.

Kristjan Järvi è regolarmente invitato come direttore ospite dalla London Symphony Orchestra, dall'Orchestre Ntional de France, dall'Orchestre de Paris, dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, dalla National Symphony Orchestra di Washington, dalla Minnesota Orchestra e dalla giapponese NHK Symphony. Nel 2012 ha debuttato alla direzione dei Berliner Philharmoniker. Ha al suo attivo più di 60 registrazioni.