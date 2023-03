Al Museo Civico ci si “Acconcia all’etrusca” con il parrucchiere modenese Andrea Piccirillo

Indirizzo non disponibile

Ricci, boccoli, trecce. Domenica 26 marzo, per tutta la giornata, al Museo Civico sarà possibile “Acconciarsi all’etrusca” con il parrucchiere modenese Andrea Piccirillo che, con il suo staff, interpreterà le acconciature rappresentate con grande realismo nelle teste femminili esposte nella mostra “DeVoti Etruschi”, rendendole attuali per tutte le donne che vorranno sperimentarle.

L’appuntamento, che fa parte del programma di iniziative collegate alla mostra, è a ingresso gratuito su prenotazione (scrivendo a palazzo.musei@comune.modena.it o telefonando al numero 059 203 3125).

I parrucchieri saranno al lavoro nella sala dell’archeologia del Museo Civico (in largo porta Sant’Agostino) la mattina dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 19. I singoli appuntamenti vengono fissati ogni mezz’ora circa, in base alla disponibilità. Per tutti coloro che vorranno visitare la mostra e assistere alla realizzazione delle acconciature l’ingresso è libero.

L’idea di coinvolgere Andrea Piccirillo, titolare del salone modenese Le Coiffeur, è nata a partire dallo studio specifico che è stato fatto in occasione della mostra sulle acconciature femminili delle teste esposte con l’intenzione ulteriore di associare due saperi artigianali: quello antico dei maestri coroplasti, specialisti nella lavorazione della terracotta, che creavano gli ex-voto, e quella attuale dei parrucchieri.

“DeVoti Etruschi” è la mostra che espone un consistente nucleo di ex-voto in terracotta provenienti dalla città etrusca di Veio tra statue, busti e volti di adulti e bambini, membra e organi, raffigurazioni di animali che rappresentano una sintesi tra l’anima e il corpo, tra la spiritualità e la materia.

Il programma completo delle iniziative che con cadenza mensile accompagnano la mostra fino a dicembre 2023 è disponibile sul sito: www.museocivicomodena.it e sui social network del Museo Civico (Fb e Instagram @museocivicomodena).