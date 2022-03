Giornate FAI 2022, il Museo di Iola e la cose montesine

Il Museo di Iola si trova nell'alto Appennino Modenese, all'immediato confine con la provincia di Bologna e a circa 3 chilometri dall'abitato di Montese, lungo la provinciale che da Castel d'Aiano porta a Gaggio Montano. Il paese, circondato da boschi di castagni, si trova a 920 metri sul livello del mare, ai piedi del Monte Terminale (1.005 metri) ed è collocato sul crinale montuoso che si affaccia a est sulla valle del fiume Reno e ad ovest sulla valle del fiume Panaro e sul Monte Cimone. Dalle vicinanze dell'ampia piazza del paese di diramano diversi sentieri che si immergono per decine di chilometri in boschi rigogliosi.

Il Museo organizzerà per l'occasione visite guidate agli 8 ambienti dedicati alla civiltà Contadina, collocati al piano terra e seminterrato, e ai 5 ambienti dedicati alla Seconda guerra mondiale, collocati al primo piano. Durante la visita le guide accenneranno a fatti e curiosità riguardanti il territorio e le usanze in diversi periodi storici. Per l'occasione sarà presentata la mostra La Linea Gotica 80 anni fa a cui è collegata l'esposizione ed il libro Il Brasile nella Seconda Guerra Mondiale. Il ruolo della Forza di Spedizione Brasiliana in Italia. Il soggetto è la pressoché sconosciuta partecipazione dell'esercito brasiliano ai combattimenti in Appennino durante la Seconda guerra mondiale. La visita potrà essere completata dalla visita ad uno dei Sentieri della Memoria che passando nelle adiacenze nella ricostruzione di un rifugio utilizzato dagli abitanti del paese durante la Seconda guerra mondiale, conduce alla cima del Monte Terminale dove sono visibile le trincee ristrutturate risalenti a quel periodo e un oratorio dei primi del 900, distrutto durante la guerra e ricostruito dal gruppo Alpini.

Visite sabato e domenica dalle 10 alle 17 a cura di: Apprendisti Ciceroni Istituto Istruzione Superiore "A. Paradisi", Istituto Statale di Istruzione Tecnica e Professionale "G.A. Cavazzi" e Scientifica "A. Sorbelli", Istituto Istruzione Superiore "A. Meucci", Istituto di Istruzione Superiore "G. Guarini".