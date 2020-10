Musica a Palazzo, nuova data a Pavullo con il duo rock Overthought

Venerdì 30 ottobre alle ore 21.00, presso la Galleria dei sotterranei di Pavullo nel Frignano, in occasione della Rassegna Concertistica “Musica a Palazzo” 2020, gli Overthought, Michele Magnani (voce, chitarra) e Przemek Werbik (basso), presenteranno il loro nuovo album “Overthought”.

Valorizzare e sostenere gli artisti emergenti, offrendo spazi e visibilità è un obiettivo importante dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo, terra di artisti e musicisti di fama nazionale. E’ proprio da Pavullo nel Frignano che arrivano gli Overthought duo rock elettro - acustico nato nell'ottobre 2016, formato da Michele Magnani (voce, chitarra) e Przemek Werbik (basso). I loro riferimenti musicali vanno da Ben Howard, a Stu Larsen e Passenger (tra gli altri), ma il background di questi giovani musicisti risale agli anni '90, alla scena grunge di Seattle. Ciò si riflette direttamente sul loro approccio strumentale e compositivo. Il semplice modo di scrivere canzoni e suonare la chitarra lascia il basso libero di esplorare, dando vita a un suono facile da ascoltare ma dettagliato. Il nuovo album è stato interamente registrato presso lo studio veronese "All Right Riserva", prodotto da Achille Caifa per "Yoloco Music Inc." e pubblicato da "All Right Riserva Recordz". Tutte le grafiche del disco sono state ideate e prodotte da Giulia Pattarozzi, pavullese anche lei. Overthought, come scrive Marco Zordan, è un album sospeso tra sogno e realtà. Un disco completo che si lascia trasportare all’interno di ballate suadenti che ricreano, in circolo, un senso di moto perpetuo capace di muoversi volando dalla terra al cielo per poi approdare a remote introspezioni di echi lontani e nuovi territori da scoprire. Un cantautorato sporcato dalla musica degli anni ’90. Un grunge in formato spiaggia all’imbrunire. Un vinile elegante e ricco di pathos che racchiude piccole perle iridescenti. Da Lighthouse fino a King of my own passando per le riuscite Fly over the sun, Sphere, Little town’s lights i nostri confezionano una produzione davvero interessante, carica di buone speranze per il tempo a venire.

L'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria. I posti sono limitati. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare UIT Ufficio Informazione Turistica Pavullo tel. 0536 29964- mail: uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it #artepavullo.