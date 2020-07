Musica all’aperto. Concerto magico nel bosco di Fanano con il “Trio in Tre”

La musica si diffonde tra gli alberi e invade il Parco delle sequoie secolari di Lotta di Fanano nel magico concerto del “Trio in Tre” in programma sabato 25 luglio, alle 18.

Il nuovo appuntamento con la rassegna “ArmoniosaMente” esce all’aperto, anche per rispettare le norme di distanziamento previste dai protocolli anti Covid, e invita il pubblico a interagire con i musicisti che si muovono tra i grandi alberi eseguendo un repertorio vario e accattivante.

Protagonisti saranno i musicisti Francesco Gibellini, tromba e flicorno; Clara Fanticini, violino e viola; Francesco Luglini, oboe e corno inglese.

Chi vorrà, potrà salire fino al parco con una bella passeggiata in gruppo, il ritrovo è alle 16.30 all’Ufficio turistico di Lotta.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. È necessario rispettare le norme di prevenzione facendo attenzione alle distanze, portando la mascherina e igienizzando le mani.

La rassegna “ArmoniosaMente”, giunta alla 9ª edizione, è promossa dall’associazione Amici dell’organo “Johan Sebastian Bach” e dall’associazione culturale “Cantieri d’arte” con il contributo della Regione Emilia Romagna e di Bper Banca.

I musicisti

Francesco Gibellini, nato a Sassuolo nel 1987, si è diplomato in Tromba al Conservatorio di Parma e ha poi studiato anche tastiere antiche e basso continuo. La sua passione per la musica antica lo ha portato ad approfondire la ricerca filologica per quanto riguarda le esecuzioni musicali su strumenti antichi delle varie epoche. Si esibisce regolarmente in Italia e all’estero con orchestre sinfoniche e gruppi di musica da camera con diverse formazioni, anche come solista.

Clara Fanticini, diplomata in violino, ha da sempre approfondito lo studio anche degli antenati del suo strumento come il violino barocco e la viella. Col suo ensemble di musica medievale La Lauzeta ha registrato per il documentario Renaissance Unchained prodotto da ZCZ Films per la Bbc e si è esibita in importanti festival. Suona negli ensemble medievali Di Ganzen Musica, Korymbos e Palamento.

Francesco Luglini, nato a Correggio nel 1987, si è diplomato in oboe al Conservatorio di Parma e ha poi seguito masterclass e proseguito gli studi alla “R. Schumann” Hochschule di Dusseldorf. Ha collaborato con molte orchestre italiane e con ensemble di musica da camera in diversi paesi europei affrontando un repertorio che spazia dalla musica antica a composizioni contemporanee. Ha registrato per case discografiche come Dynamic Records e Decca Classic.