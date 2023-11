Musica, arte e inclusione di ragazzi disabili. Al Phi Hotel Canalgrande arriva l'evento Dis-Armonie

Il Phi hotel Canalgrande fa da capofila per l'inizio del progetto di lavoro dei ragazzi delle associazioni di Aut Aut e Magicamente liberi.

Il primo evento cui i ragazzi con disabilità saranno inseriti si svolgerà domenica 3 dicembre presso la prestigiosa location del Phi Hotel Canalgrande per un evento che sarà una collaborazione tra le varie realtà del territorio che metteranno insieme una serata all'insegna di arte, con i quadri realizzati dai ragazzi di aut aut “Autoritratti e Monumenti di Modena”, musica con la maestra di pianoforte e consulente della salute ottimale, Paola Iommi, che accompagnerà la serata con una performance unica nel suo genere, spettacolo e moda grazie alla sfilata realizzata dai negozi locali.

La serata che si terrà a partire dalle ore 18.00 presso il Phi Hotel Canalgrande a Modena, sarà suddivisa in tre momenti: una prima sfilata che vedrà anche la partecipazione dei ragazzi delle due associazioni e i loro quadri portati in passerella con la musica a fare da sfondo. Un secondo momento divulgativo con la docente di conservatorio Paola Iommi. Ed infine una sfilata conclusiva di abiti dei locali che aderiscono all’iniziativa.

Per partecipare all’evento è necessario prenotare alla mail oppure al numero 3336608385. Il costo per l’evento è di 20€ con drink e degustazione dolci incluso.

Programma dell'evento

Inizio serata alle ore 18:00, a seguire saluto delle istituzioni e dei referenti delle associazioni che partecipano.

Dalle 18:45 - 19:15 esibizione al pianoforte della docente di pianoforte del conservatorio Paola Iommi, durante la sfilata di abiti da cerimonia.

Alle 19:30 è previsto un apericena primi di una esibizione dell’Accademia di danza accompagnata dalla musica live dell’insegnante. Subito dopo è il momento della divulgazione.

Alle 21:45 ultima sfilata con abiti da sposa accompagnata da musica live, e degustazione finale macaron artigianali

Numerosi anche i partner che collaboreranno alla serata, tra questi ci saranno: As Design Lab, Kreo Studio, Dreamcake by Daria, La Nuova Valleluna Viaggi, Marta Bridal airstylist, Jean Luis David Modena, Luisabel BeautyArtist, Beauty Premier Modena, Labeerinto, MeV Lab , Atzewi Dance Company, Y.E.S. Your Event Stage