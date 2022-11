Musica jazz dal vivo al ristorante Loco di Modena

Continuano i giovedì di musica jazz presso il ristorante Loco di Modena. Musica Jazz, Bossa Nova, Boogaloo, Soul, musica di qualità in tutte le sue declinazioni e rigorosamente dal vivo. Ogni giovedì dalle ore 21.30 il Loco si trasforma in un jazz club dove la House Band farà vivere atmosfere raffinate con un sound intrigante e carico di groove. Alla band si uniranno ospiti a sorpresa per la jam session aperta a tutti i musicisti nella seconda parte dello spettacolo. Ospite della serata sarà il pianista modenese Stefano Calzolari accompagnato da Francesco Coppola alla batteria, Federico Sportelli al sax tenore. Grande attenzione anche alla proposta gastronomica con ampia scelta di primi piatti, carne, la novità della pinsa e menù per celiaci e vegetariani.

Ingresso libero, prenotazione consigliata. Lo slogan resta Sosteniamo la buona musica dal vivo.

Stefano Calzolari ha suonato con F. Bosso, M. Greco, M. Marigliano, G. Fewell, N. Winstone, G. Chaffee, T. Moekle, P. Fresu. Ha partecipato al Soul Festival di Porretta, Premio Tenco 1997, Ferrara Palazzo Crema '92, Bologna Sogna '94, Street Jazz Bologna '98, Notti Jazz Carpi, Carpi Jazz, Imperia Jazz, Festival Jazz di Catania, Jazz in It Vignola.

Federico Sportelli vanta numerose collaborazioni, sia come sassofonista, che come compositore e arrangiatore. Ha partecipato a vari Festivals (Bologna jazz Festival, Faenza Jazz Festival, Jazz Festival Val Badia, Parco Delta del Jazz, Arezzo Jazz Festival). Ha all'attivo due dischi come leader.

Francesco Coppola collabora come musicista freelance con numerosi musicisti suonando in festival in Italia e all'estero: Montecarlo Jazz festival, Germania, Svizzera, Festival Villa Ada Roma, Parma poesia festival, Nizza, Croazia, Svizzera, Berlino, Bologna Jazz Festival, Barcellona.

Il Loco è a Modena in Via Marcantonio Parenti, 47/D, tel. 366 9980795.