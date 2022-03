Concerti d'Oggi, la musica abbraccia la letteratura a Modena

Sabato 5 marzo alle ore 20.30 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Un appuntamento, quello di questo sabato, dove la musica abbraccia letteratura, storia e cultura in un incontro inedito quanto prestigioso tra Wu Ming voce recitante, Andrea Rebaudengo al pianoforte e Simone Beneventi alle percussioni.

Aleksandr Aleksandrovi? Malinovskij, conosciuto come Bogdanov, fu politico, filosofo, economista, scrittore nonché medico; ma pure spirito ribelle e innovatore, marxista eretico, primo traduttore de “Il Capitale” in lingua russa, esploratore di nuovi campi scientifici, fondatore del Proletkul’t (l’organizzazione per la Cultura Proletaria), ideatore di importanti architetture teoriche, ufficiale medico nelle trincee della Grande Guerra e infine pioniere delle trasfusioni di sangue.

In “Bogdanoviana” il filo narrativo si snoda attraverso la lettura di documenti d’archivio e testi tratti dal romanzo “Proletkult” del collettivo Wu Ming, alternata e sovrapposta a brani di compositori sovietici del tempo come Šostakovi?, Roslavets, Prokofiev, o a interventi musicali che generano momenti evocativi sospesi tra spazio e tempo.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. Si ricorda che per l'accesso alla sala è obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato e utilizzare la mascherina FFP2. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel. 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it