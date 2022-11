Venerdì punk, musica dal vivo al Centrale66

Indirizzo non disponibile

Venerdì 2 dicembre alle ore 21.30 al Centrale66 di Modena il punk-rock si "ubriaca" di lambrusco, con tre gruppi cresciuti all'ombra della Ghirlandina.

Nelle strutture che furono delle Poste, poi abbandonate e successivamente ristrutturate a cura dell'amministrazione comunale, proprio di fianco alla stazione centrale dei treni in via Nicolò dell'Abate, trova oggi posto un locale che da soli due anni, ma in maniera molto attiva, promuove la musica dal vivo principalmente locale, ma anche con ospiti fuori regione o stranieri.

Aprono i "Tagliatelle per Satana" di Giacomo Cantelli, Lorenzo Bellei, Mario Barrai, Filippo Stanzani ; poi i "Veleno e le scie chimiche" di Andrea Bagni, Pietro Bagni, Enrico Santini, Marco becchi, Elia Mazzotti; chiudono i "Sapone Intimo" Fillo Demaria , Massimo Pennella, Davide Lodesani , Gianni Sincope.

Ingresso a 5 €, no tessera, possibilità di cenare.