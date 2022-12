Natale a Medolla, musica grande protagonista del weekend

Entra nel vivo il programma di “Un Natale a Medolla”, il calendario di appuntamento a cura di Pro Loco, con il patrocinio e il contributo del Comune. Mercoledì 14 alle ore 21 al Teatro “W. Facchini”, a cura del Centro Culturale comunale, concerto del Coro Mousikè, a cura della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”.

Sabato 17 e domenica 18 dicembre, dalle 9 alle 20 in piazza Garibaldi, dove per queste Feste è arrivato un bellissimo Babbo Natale luminoso, ci sarà la Festa del cioccolato, impreziosita dai canti natalizi eseguiti dagli alunni della Scuola dell’Infanzia Rock No War e della scuola primaria “Iqbal Masih”, e a seguire il Loco Bar. Sempre sabato, a partire dalle 21, spazio alla musica del Winter Street Party organizzato dalla Consulta Giovani, con selezione musicale a cura di Manuel B e Benz. Il pomeriggio di domenica invece vedrà alle 17.30 lo spettacolo di fuoco “Madama Scintilla” con Gaia Atmen, a seguire Locobar e musica con dj Pincio. Domenica sera chiusura in musica con il concerto “Pacem in terris”, nella chiesa parrocchiale a partire dalle 21, con le corali polifoniche Agàpe ed Erga Omnes. Dirige Lorenzo Fioratti, organista Lucio Diegoli e voce narrante di Arianna Malaguti. “Un programma bello e per tutte le età – commenta Stefano Bonfatti, assessore al Tempo libero – per un mese di eventi che ci auguriamo possano chiudere al meglio un 2022 durante il quale gli appuntamenti a Medolla sono stati tanti e di grande qualità”.

Gli appuntamenti di “Un Natale speciale a Medolla” sono organizzati da Pro Loco, Ufficio Cultura del Comune di Medolla, Scuola Viva, Parrocchia, AVIS, Consulta Giovani.