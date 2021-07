Musica&Parole. L'ultimo appuntamento della rassegna culturale di villa Giacobazzi

Indirizzo non disponibile

Ultimo appuntamento, lunedì prossimo 19 luglio a partire dalle ore 21, con Musica&Parole al Parco: la rassegna culturale di villa Giacobazzi organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con La Toscanini ed il contributo della Fondazione di Modena.

Torna La Toscanini Next Quartet con “Note di notte”: musiche di George Bizet, Astor Piazzolla ed Ennio Morricone.

L’ingresso è gratuito ma, in ottemperanza alle normative anti Covid, la prenotazione è obbligatoria. Si consiglia ai partecipanti di presentarsi almeno 20 minuti prima dell'inizio dello spettacolo. Le prenotazioni saranno valide fino alle ore 20.45, dopodiché verranno assegnate ad eventuali spettatori non prenotati presenti in loco.

La rassegna si svolgerà nel rispetto della normativa prevista per il contenimento della pandemia da Covid-19.

A partire dalle ore 19 sarà attivo il punto ape-ristoro a cura di ANFFAS.