La musica dalle piazze alle piattaforme e ritorno: il tema della fast-music

La digitalizzazione imperante ha influenzato anche l'ambito musicale, i tempi d'ascolto, le modalità di ricerca e la produzione stessa. Un'educazione alla bellezza acquisita tra transenne di concerti e negozi di dischi, oggi emancipata/velocizzata/mutata dall'ingresso di piattaforme libere e librerie musicali. Complice anche l'entrata in scena di nuove misure anti-contagio, la musica dal vivo e tutto ciò che la circonda, ripensa se stessa in un'epoca digitale e distanziata.

Il programma di AGO Modena Fabbriche Culturali prosegue domani, domenica 13 giugno, alle 18 con un evento in diretta streaming in collaborazione con il Centro Musica del Comune di Modena: Emiliano Colasanti, una delle più note firme del giornalismo musicale italiano dei nostri tempi e Corrado Nuccini, chitarrista fondatore dei Giardini di Mirò, si confrontano sulle nuove frontiere della "fast-music".



Sempre domani continua la performance dal vivo a cura di Teatro dei Venti che attraversa i locali del complesso Sant'Agostino per animarli con voci e atmosfere direttamente tratte dal Gridario Estense, corpus di 5.000 norme emanate tra il 1598 e il 1796. "Grida tra le mura" è un itinerario che rievoca epidemie del passato, cura dei corpi e guarigioni settecentesche. Con inizio dalla Farmacia Storica, la narrazione si snoda tra il cortile triangolare, il tunnel, fino a giungere nella Chiesa di San Nicolò (13 giugno ore 10:00, 12:00, 15:00, 17:00; è necessario prenotarsi sul sito )



E' possibile seguire gli appuntamenti di AGO in diretta sulla pagina Facebook AGO Modena Fabbriche Culturali (@AGOModenaFaCultura) e sul sito