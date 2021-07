In Piazza come al Picchio Rosso. Un weekend di musica e cibo di strada a Formigine

Prezzo non disponibile

Da venerdì 23 a domenica 25 luglio, in Piazza Calcagnini a Formigine, gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno trascorrere tre giornate gratuite e ricche di eventi, per riscoprire la magia del vinile a 33 e 45, dei mix e remix e dei più diversi gadget, oltre naturalmente a preziosi memorabilia musicali.

Vinili in Piazza sarà la kermesse dedicata alla musica che ha fatto la storia. La manifestazione sarà aperta al pubblico dalle 16 alle 24 il venerdì; e dalle 10 alle 24 il sabato e la domenica. Ci saranno espositori specializzati in tutti i generi musicali: italiano, funky, rock, soul, disco dance e molti altri. Non mancheranno inoltre i concerti e gli appuntamenti sul palco con un fitto programma che prevede il coinvolgimento dei migliori DJ del territorio; venerdì sera con Radio Stella e la classifica dei migliori pezzi dagli anni ’80 ai ’2000; sabato con Rosso di sera del Picchio Rosso, assieme a Luca Zanarini, Stefano Facchini e Alberto Rosselli.

Evento speciale domenica alle 18, quando i grandi successi di Vasco Rossi si reincarneranno nelle persone che li hanno ispirati, dal mitico Alfredo a Sally, passando per Susanna. Alle 20 si esibiranno gli artisti di strada e dalle 21, gran finale con il concerto degli Emilia Soul Lovers.

Saranno presenti i migliori food truck italiani, che renderanno irresistibile la tentazione di provare tanti piatti regionali e non, preparati al momento con cura e presentati con stile all’interno dei vari ape car, van e furgoncini.

Dichiara l’assessore al Coordinamento eventi Corrado Bizzini: “Dopo il successo del Motor Valley Fest per la prima volta a Formigine, è il momento di un’altra grande prima: una festa dedicata alla musica dei ricordi che riesce a mettere insieme shopping di qualità, eccellente cibo e intrattenimento”. L’evento è organizzato da Feed’n’Food e Quattro Eventi.



