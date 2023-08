Guiglia, il duo Sanguinetti Burani in scena nella suggestiva Pieve di Trebbio

Appuntamento musicale venerdì 1 settembre 2023, alle ore 21, nella suggestiva Pieve di Trebbio, a Guiglia di Modena, con un concerto per voce e arpa. I protagonisti della serata saranno il soprano Paola Sanguinetti e l’arpista Davide Burani con il programma “Voci di preghiera”, dedicato alle pagine musicali più commoventi per questo raffinato duo. Il concerto, che è organizzato dal Comune di Guiglia, nasce dal desiderio di Paola Sanguinetti di omaggiare la città d’origine della sua famiglia.

In una piacevole chiacchierata, il soprano parmense ci confida così il significato che rappresenta per lei poter cantare a Guglia: “Mia nonna materna era di Guiglia, luogo del cuore che mi evoca il sapore delle vacanze, del gelato alla crema del chiosco di Fernando, assieme al profumo degli oleandri del Belvedere: il balcone dell'Emilia! Mia nonna era una Giusti, si chiamava Elda. Nei racconti familiari, la famiglia Giusti era composta da personaggi alquanto particolari e l'aneddotica che li riguarda è ricchissima: dal trisavolo Lorenzino al bisnonno Opimio e i suoi fratelli, tutti inventori e scienziati autodidatti, fino ad arrivare in tempi più recenti dei Giusti talentuosi musicisti folk. Cantare a Guiglia e nella meravigliosa cornice della romanica Pieve di Trebbio mi rievoca con grande nostalgia le memorie di un passato dolce e struggente”.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

Paola Sanguinetti ha effettuato gli studi musicali presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma e li ha proseguiti frequentando l’Accademia Lirica Internazionale di Katia Ricciarelli. Nel 1994 ha vinto il Concorso Nazionale “Mattia Battistini” di Rieti. È stata la protagonista di diverse opere liriche, quali: La Cambiale di Matrimonio, L'Elisir d'Amore, La Bohéme, Pagliacci, La Traviata di Verdi, Il Tabarro, Suor Angelica Le Nozze di Figaro, Tosca ed altre. Dal repertorio sacro ha interpretato i Carmina Burana di Orff, la Petite Messe Solennelle di Rossini, lo Stabat Mater di Pergolesi, i Vesprae Solennes De Confessore ed il Requiem di Mozart. Sotto la direzione del Maestro Romano Gandolfi, con l’Orchestra “I Virtuosi di Praga” ed il Prague Chamber Choir ha partecipato all’esecuzione in prima assoluta dell’Oratorio “La Divina Provvidenza” del compositore contemporaneo Narciso Sabbadini. Dal 1997 collabora attivamente con il tenore Andrea Bocelli esibendosi al suo fianco nei Tour in Europa, Nord America, America Latina, Emirati Arabi, Asia, Australia, Nuova Zelanda, Israele, oltre che in numerosi concerti in Italia. Ancora con Andrea Bocelli ha registrato alla BBC Radio 2 di Londra un concerto per la trasmissione "Friday Night is music Night" con la BBC Orchestra diretta dal Maestro Marcello Rota. È stata inoltre sua ospite per il concerto-evento che ha inaugurato il "Teatro del Silenzio" di Laiatico nel 2007 e nell’edizione del 2011. Si è esibita nei più prestigiosi teatri, tra i quali il Teatro Regio di Parma, Filarmonico di Verona, Donizetti di Bergamo, Teatro delle Muse di Ancona, Politeama Greco di Lecce, San Carlo di Napoli, KKl di Lucerna, Great Hall of the People di Pechino, Parco della Musica di Roma, Wembley Stadium di Londra, Arena di Pola, Waldbuhme di Berlino, Musikverein di Vienna, Opera di Stato di Praga, Berliner Philarmonie. Svolge inoltre un'intensa attività concertistica in duo con l'arpista Davide Burani e con altre formazioni come L’Orchestra Roma Sinfonietta, Gli Archi Italiani, I Solisti di Parma, Il Quartetto di Cremona e l'attrice Paola Gassman, con la quale ha ideato lo spettacolo “Mio caro mago, un bacio sul cuore” dedicato a Giuseppina Strepponi.

Davide Burani nato a Modena, si è diplomato brillantemente in pianoforte presso il Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova ed ha ottenuto, con il massimo dei voti e la lode, il Diploma Accademico di Secondo Livello in arpa presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, sotto la guida di Emanuela Degli Esposti. Collabora con l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana, con I Virtuosi Italiani, con l’Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì e Cesena, con l’Orchestra Sinfonica dell’Emilia-Romagna “Arturo Toscanini”, con l’Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari di Palma de Mallorca e con la Filarmonica dell’Opera Italia “Bruno Bartoletti”. È stato invitato a presentare i suoi lavori discografici presso gli studi di Radio Uno della RTSI di Lugano nel dicembre 2003 e presso RAI Radio Tre nel marzo 2008 nell’ambito della trasmissione Piazza Verdi condotta da Filippo Del Corno. Si esibisce in duo con il soprano Paola Sanguinetti, proponendo un elegante accostamento tra la voce lirica e l’arpa nel repertorio originale tra Ottocento e Novecento, con il flautista Giovanni Mareggini e con l’arpista Josè Antonio Domené. Ha inciso per La Bottega Discantica di Milano il CD “Duo d’harpes au XVIII siècle” con Emanuela Degli Esposti e “Flauto e arpa in concerto” con Giovanni Mareggini. Attivo anche nel campo didattico ed editoriale, è stato docente di arpa presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Modena e dal 2009 insegna presso l’Istituto di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia.