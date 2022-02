Nonantola, torna Musica Stretta Live con "Tinte Sonore"

Mercoledì 9 febbraio alle ore 21 ritorna Musica Stretta Live alle Officine Culturali di Nonantola (via Provinciale Ovest, 57, ingresso laterale da via Rebecchi) con la serata intitolata “Tinte Sonore - La musica”. Ospite speciale: L'Ermeneuta Francesco Minelli.

Durante la serata si indagherà il rapporto tra cinema e musica con i "musici stretti": Matteo Bertani (violino, fisarmonica), Giorgio Casadei (sintetizzatore), Marco Luppi (chitarra/batteria), Alice Miali (chitarra), Federico Salvarani (basso).

Si tratta di un appuntamento dedicato al rapporto tra la musica e il mondo delle immagini in movimento. Durante la serata si racconterà di come, la presenza musicale possa influenzare la percezione e l’interpretazione delle immagini proiettate o trasmesse su schermo, di come il cinema trae forza e vitalità nello speciale rapporto con il suono. I Musici Stretti, membri della redazione di Musica Stretta, racconteranno di questa relazione dal cinema muto al cinema contemporaneo, sia utilizzando esempi tratti da film, sia eseguendo dal vivo composizioni originali in abbinamento a sequenze selezionate.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle regole sanitarie anti-Covid. Ai partecipanti sarà richiesto di esibire il Super Green-Pass. E' consigliata la prenotazione agli indirizzi email biblioteca@comune.nonantola.mo-it e alla fonoteca@comune.nonantola.mo.it o ai numeri telefonici 059 549700 e 059 896696. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.officineculturalinonantola.it.