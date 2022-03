Musica Stretta Live ospita “Playades”, un progetto di ricerca e scoperta della musica dell'antica Grecia

Mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 21 a Nonantola alle Officine Culturali (Via Provinciale Ovest, 57, ingresso laterale da via Rebecchi) è in programma un nuovo appuntamento con Musica Stretta Live intitolato "Musiche sconosciute da mondi scomparsi - Antica Grecia".

La serie di eventi ospita“Playades", un progetto di ricerca e divulgazione musicale che nasce dall'esigenza e dal desiderio di riscoprire il vasto patrimonio antico della cultura e della mitologia greca. Si tratta di un'esperienza unica, tra musica e narrazione, tra storia e fantasia. Un viaggio di archeologia sperimentale, alla scoperta della musica dell'antica Grecia.

In chiusura di serata, come sempre, l'intervento dell'Ermeneuta Francesco Minelli.

Playades

Fabio Esposito: Lira di Afrodite

Francesco Sotgiu: antico Bendir

Davide Folloni & Francesca Capuozzo: voci narranti

Ospite speciale della serata: Elisa Sala (percussioni)

Informazioni

L'evento si svolgerà nel rispetto delle regole sanitarie anti-Covid.