Musica dal vivo, al Vibra Club live dei Savana Funk

Orario non disponibile

Quando Dal 02/04/2022 al 02/04/2022 solo domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Una rassegna diffusa di musica dal vivo dove i protagonisti sono i live club e gli artisti: ritorna sui palchi Suner, il progetto di Arci Emilia-Romagna e dei suoi live club sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna. “Un segnale fortissimo di ripartenza per una vera e propria primavera della musica dal vivo, dopo ulteriori mesi di limitazioni e chiusure” come spiegano Anna Lisa Lamazzi, presidente di Arci Modena e Massimo Maisto, presidente di Arci Emilia Romagna.

L’edizione Showcase di Suner prende il via dai club modenesi, con un programma dove band più “storiche” si alternano alla nuova generazione di cantautrici. Si inizia sabato 2 aprile con il concerto dei Savana Funk al Vibra Club di Modena, che incarnano l'essenza della live band unendo funk, rock e blues con jam incendiarie, groove irresistibili ed una presenza scenica invidiabile. Sempre il Vibra Club, l’8 aprile, ospiterà il live dei Rumba de Bodas, una carovana di otto avventurieri bolognesi che trasformano ogni concerto in festa, mentre al Kalinka di Carpi si esibirà la Paolino Paperino Band, una delle band più importanti della scena punk italiana degli anni Novanta. Venerdì 15, sempre al Kalinka, doppio appuntamento con i concerti delle giovani cantautrici modenesi Prim e Her Skin. Infine, il 30 aprile, al Vibra Club di Modena l’attesissimo concerto di Prim con la cantautrice bresciana Miglio. Gli eventi ospitati nei Circoli sono riservati ai soci Arci e sarà necessario esibire Green Pass e Carta d’Identità.

Saranno ventiquattro i concerti, nove le band e sedici i Live Club Arci coinvolti nella rassegna Suner, edizione showcase: Magazzino Parallelo (Cesena), Vibra Club (Modena), Mama's Club (Ravenna), Circolo Arci Bolognesi (Ferrara), Mercato Sonato (Bologna), Circolo Arci Post-Colombofili di Parma, Mattatoyo (Carpi), Kalinka (Carpi), Tunnel (Reggio Emilia), Arci Zerbini (Parma), Millennium Club (Bologna), Fuori Orario (Reggio Emilia), Arci Mu (Parma), Sghetto Club (Bologna), Arci Belleri (Piacenza), Kessel (Reggio Emilia), Officina Meca (Ferrara), Le Cantine di Villa Nellcote (Cesena).