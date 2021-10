Musical barocco alla Chiesa di San Carlo, Grandezze & Meraviglie presenta "The Fairy Queen"

Domenica 24 ottobre, nella Chiesa di San Carlo alle ore 17, Grandezze & Meraviglie propone la semi-opera, una sorta di “musical barocco”, The Fairy Queen, La Regina delle Fate. Il coro e orchestra I Musici Malatestiani, concertati da Michele Pasotti, porta in scena solisti d’eccezione accanto a giovani emergenti. Questo capolavoro di Henry Purcell sfugge ad ogni definizione. Spesso si utilizza il termine “semi-opera”, poiché combina un adattamento del Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare con una sequenza di masque musicali autonomi. Si tratta di vere e proprie “storie nella storia”, che hanno con la trama principale del Sogno un rapporto non immediatamente visibile, ma tangibile. La musica è un arcobaleno di stati d’animo, dal gioioso al melanconico, ricca di ampie pagine orchestrali e arie solistiche. Sette solisti, un coro e un’orchestra ne fanno uno spettacolo ricco e sontuoso.

I Musici Malatestiani. Sotto gli auspici del Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena, una compagine di studenti e professori, solisti di fama, ha dato vita nel 2016 a un ensemble strumentale e vocale ad organico variabile che si propone di diffondere la musica barocca, valorizzando in particolare il patrimonio locale meno noto. Con il nome di Musici Malatestiani si intende onorare la gloriosa tradizione cesenate che risale ai suoi illustri antenati e riecheggia ancora fra le nobili e auguste pareti di una biblioteca tra le più celebri.

Michele Pasotti. Diplomato con il massimo dei voti in Liuto sotto la guida di M. Lonardi, si è specializzato con H. Smith e P. O’Dette. Si è perfezionato in Teoria e Contrappunto Rinascimentale (Civica Scuola di Musica di Milano) e ha approfondito lo studio della Musica Medievale a Milano e a Barcellona (Esmuc). Presso l’Università di Roma “Tor Vergata” ha frequentato il corso di perfezionamento L’Ars Nova in Europa, diplomandosi con lode. È laureato con lode in filosofia teoretica con una tesi su Heidegger. Dal 2013 è titolare della cattedra di Liuto presso il Conservatorio di Cesena.

Apertura della biglietteria 45 minuti prima dell’inizio. Ingresso 13€ (riduzioni 10€, 5€). Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitare il sito web www.grandezzemeraviglie.it, contattare l'indirizzo di posta elettronica info@grandezzemeraviglie.it oppure il numero tel. (+39) 059 214333 – (+39) 345 8450413.



