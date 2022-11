Grease, il famoso musical in scena al Teatro Pavarotti-Freni

Va in scena giovedì 24 novembre alle 20.30 per gli appuntamenti di Musical al Teatro Comunale di Modena Grease. Lo spettacolo presenta uno dei titoli più celebri e di maggior successo nella storia del genere: firmato da Jim Jacobs e Warren Casey, Grease debuttò nel 1972 e lo stesso anno ricevette sette nomination ai Tony Award; lo spettacolo si trasferì trionfalmente a Broadway dove rimase in scena ininterrottamente fino al gennaio del 1980. Un successo diventato un “classico” in tutto il mondo, che ha ispirato il film omonimo del 1978 campione di incassi con John Travolta e Olivia Newton-John. Prodotto dalla Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, in 25 anni lo spettacolo che si vedrà a Modena ha avuto più di mille e ottocento repliche e quasi due milioni di spettatori a teatro. Dallo storico debutto nel 1997 a oggi, lo spettacolo si è rinnovato mantenendo gli ingredienti che ne hanno decretato il successo: il rock ‘n’ roll e le atmosfere da fast food, la colonna sonora e le coreografie piene di ritmo ed energia, i giubbotti di pelle e le gonne a ruota, il ciuffo alla Elvis e la brillantina. Un inno all’amore e all’adolescenza, oltre che ad un’epoca, gli anni ‘50, simbolo ancora oggi di un mondo spensierato e pieno di fiducia nel futuro. La storia narra la storia d’amore fra Danny Zuko, leader dei T-Birds, e Sandy, ragazza acqua e sapone, che per riconquistarlo dopo un flirt estivo si trasforma diventando sexy e irresistibile.

La Compagnia della Rancia è la prima compagnia teatrale specializzata nella produzione di musical in Italia. Fondata nel 1983, si è dedicata inizialmente alla prosa e, nel corso degli anni, seguendo la passione del direttore artistico Saverio Marconi, si è affermata per la produzione dei più famosi musical internazionali tradotti interamente in italiano. Con oltre quaranta produzioni all’attivo (tra cui Frankenstein Junior, Cats, La piccola bottega degli orrori, A Chorus Line, West Side Story, Sette spose per sette fratelli, Cantando sotto la pioggia, Jesus Christ Superstar, Hello, Dolly!, A qualcuno piace caldo), e opere originali come PINOCCHIO Il Grande Musical, ha contribuito in modo determinante alla creazione e alla divulgazione del mercato del teatro musicale in Italia, raggiungendo importanti risultati in termini di pubblico, critica e premi tra cui la Medaglia del Presidente della Repubblica per il XXX Anniversario di attività nel 2013.

Biglietti, da 12€ a 30€ salvo riduzioni. Biglietti online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.