"Hair", il cult del musical rock al Comunale in una produzione italiana con musica live

Va in scena domenica 20 marzo alle 17 al Teatro Comunale di Modena HAIR, uno dei titoli più noti del musical americano di ogni tempo. Icona del musical versione rock, fu scritto da James Rado e Gerome Ragni con la musica di Galt MacDermot e rappresenta uno dei prodotti più noti della controcultura hippie degli anni sessanta.

Nella trama, un gruppo di giovani attivisti politici (the tribe) si batte contro la guerra in Vietnam mentre vive nel contesto della comunità alternativa newyorkese. I giovani lottano alla ricerca di un equilibrio tra l'armonia della vita comunitaria e i nuovi valori promossi dalla rivoluzione sessuale, da un lato, e la ribellione pacifica contro la guerra e i valori conservatori dei genitori e della società, dall'altro.

L’atteggiamento dissacratorio, la rappresentazione dell'uso di droghe illegali e del sesso, anche con scene di nudo integrale, e l’atteggiamento irriverente verso la bandiera americana fecero di questo musical un piccolo scandalo. Dopo il debutto off-Broadway, nel 1967 al Public Theater, lo show esordì a Broadway nel 1968 seguito da ben 1750 repliche e un disco di successo internazionale.

A Modena l’opera si vedrà in una produzione, con dialoghi in italiano e testi in inglese, di MTS Enetertainment in collaborazione con Compagnia dell’Alba. Firma regia, scene e costumi Simone Nardini, già noto per le produzioni di titoli quali Crazy For You, Le Fiabe nella Fiaba, Pene d’Amor perdute, Sognando e Anything Goes.

La musica, diretta da Eleonora Beddini alla tastiera, sarà eseguita dal vivo da una band formata da Ezio Allevi al sax, Marco Campagna alla batteria, Alessandro Nottoli al basso, Marcello Ronchi alla tromba e Luca Bettolini alla chitarra.

In scena gli interpreti Jacopo Siccardi, Vittoria Brescia, Stefano Limerutti, Pierluigi Lima, Mattia Capuano, Alice Tombola, Stefania Meneghini, Matteo Minerva, Elga Martino, Maurizio Misceo, Fabio Lorenzatti, Valeria Della Valle, Francesco Conti, Mattia Epifani, Monica Patino, Davide Medici, Francesca Galeazzi, Beatrice Puglisi e Ilario Castagnola.

"Oggi, come allora, esistono ancora tanti Vietnam… e tanti giovani con la voglia di liberarsi dalla schiavitù commerciale della società – dichiara il regista dello spettacolo -. Hair è più che mai l’ideale manifesto delle nuove generazioni che cantano l’alba dell’era dell’acquario. Il mio tributo vuole rendere omaggio all’opera-rock simbolo del pensiero hippie. In quegli anni si formavano gruppi di ragazzi e ragazze che trascorrevano il tempo senza inibizioni e accompagnavano la protesta contro le sofferenze della guerra con il grido di sesso, droga e rock’n’roll."