Musical al Comunale, in scena il mistero della cattedrale di Notre Dame

Va in scena il 29 gennaio alle 17.30 per la stagione di Musical al Teatro Comunale di Modena Notre Dame Il mistero della cattedrale, nuovo spettacolo prodotto da LiveMusical.La storia di Notre Dame nasce dalla penna di Victor Hugo nel 1831. L’opera ebbe varie trasposizioni e adattamenti, diventando opera lirica (1836), balletto, con la coreografia di Jules Perrot e Marius Petipa, film, e musical, nella versione più famosa del 1998 scritto da Luc Plamondon e la musica di Riccardo Cocciante che superò i 15 milioni di spettatori con oltre 5000 repliche rappresentate in tutto il mondo.

Lo spettacolo in cartellone a Modena è firmato da Antonio Lanzillotti e Luca Lovato, già autori di successi come Hansel & Gretel e il Maleficio della Foresta Nera e di Aladino e la Lampada Meravigliosa; a interpretare il musical un cast di 17 performer della Compagnia del Villaggio, nota realtà del panorama artistico veneto fondata nel 2005. La storia si svolge a Parigi, nel 1482, in occasione della festa dell’Epifania, dove va in scena un’opera del poeta Pierre Gringoire che viene interrotta dall’arrivo di un gruppo di zingari festanti e colorati, guidati da Clopin. Tra di loro la bellissima Esmeralda che affascina i presenti con numeri di illusione e magia. L’Arcidiacono della Cattedrale è particolarmente turbato dalla giovane; Quasimodo, il deforme campanaro, si meraviglia di tanta bellezza, mentre Febo, il capitano delle guardie reali, non riesce a staccarle gli occhi di dosso. Ad assistere c’è anche la fidanzata di quest’ultimo, la perfida Fiordaliso, che da sempre odia gli zingari e vorrebbe cacciarli da Parigi; sarà questo il pretesto per mettere in pratica il suo piano.

«La rilettura del famoso testo di Victor Hugo, già visitato più volte da produzioni di diverso genere, è stata facilitata dall’enormità di spunti che offre il romanzo, ma anche dalla incredibile attualità di alcuni argomenti - spiega il regista -. La diffidenza nei confronti dello straniero per esempio, ci ha dato occasione per fare un confronto tra una società chiusa, esclusiva, settaria ed una invece aperta, inclusiva e tollerante come quella in cui si svolgono le vicende narrate; e come, qualora si incoraggino gli incontri e gli scambi, le persone si arricchiscano di esperienze e trovino maggiore realizzazione. Abbiamo voluto recuperare anche l’argomento dell’alchimia molto in voga all’epoca e che costituisce il fil rouge della storia dei nostri protagonisti velandola di mistero; il mistero appunto racchiuso ancora oggi nel linguaggio iniziatico delle architetture della Cattedrale di Notre Dame. Il finale addolcito rispetto al romanzo, prevede un elemento di sorpresa.»

Biglietti, da 12 a 30€ salvo riduzioni. Biglietti online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010.