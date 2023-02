MusicALVoto, concerti nelle domeniche di Quaresima

L’associazione Modena Musica Sacra APS organizza la seconda edizione di MusicALVoto, rassegna di concerti che si svolgeranno nei pomeriggi delle domeniche di Quaresima, alle ore 17, presso la Chiesa della Madonna del Voto in Via Emilia Centro. L’ingresso è libero e gratuito. La rassegna gode del patrocinio del Comune di Modena e del contributo di Clal. I programmi proposti spaziano dall’esecuzione strumentale di giovani musicisti a brani per soprano e per quartetto, concludendo con il coro gregoriano.

Il primo appuntamento è per domenica 26 febbraio. Antonio Lorenzoni, flauto dolce e traversiere, e Roberto Cascio, arciliuto, eseguiranno, tra l’altro, musiche di A. Vivaldi e B. Marcello. Antonio Lorenzoni è laureato in flauto dolce e in canto gregoriano; in questo concerto si presenta nella doppia veste di strumentista (suona il flauto dolce e il flauto traversiere, antenato barocco del flauto traverso) e cantante basso. Roberto Cascio è diplomato in liuto al Royal College di Londra con Jacob Lindberg e al Conservatorio di Verona con Orlando Cristoforetti. Fondatore e direttore della Cappella Musicale di San Giacomo Maggiore di Bologna e della compagnia Teatro Antico, a Cremona è Direttore Artistico della rassegna MicroFestival di Musica Antica e Teatro. Ha diverse pubblicazioni discografiche e librarie (Tactus, Echo, Da Vinci, NovAntiqua).

Si prosegue domenica 5 marzo con Maria Francesca Rossi, soprano, Emanuele Rosi, flauto e Giovanni Michelini, organo, che proporranno un programma di musiche di J.S. Bach, in particolare le arie per soprano dalle Passioni (Matthäus-Passion BWV 244 e Johannes-Passion BWV 245), due capolavori della musica occidentale di tutti i tempi che reinterpretano e collegano brani della Parola di Dio contribuendo a farne risplendere la bellezza. Maria Francesca Rossi studia canto lirico presso il Conservatorio Vecchi Tonelli di Modena. Ha debuttato come Contessa ne Le nozze di Figaro di Mozart ed è allieva di Raina Kabaivanska. Emanuele Rosi si è laureato nel 2021 in flauto traverso con 110 e lode, frequenta il primo anno del Biennio presso il Conservatorio Vecchi Tonelli di Modena sotto la guida dei Maestri Michele Marasco e Andrea Oliva. Si è perfezionato presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il M. Andrea Oliva. Ha suonato come primo flauto con l’Orchestra Galilei di Fiesole, Orchestra Giovanile Italiana e Orchestra Cupiditas.

Giovanni Michelini, nato a Modena, ha studiato organo, clavicembalo, prassi della musica antica, teoria della musica e formazione auditiva nei conservatori di Padova, Bologna, Monaco di Baviera e Salisburgo. Tra i suoi insegnanti si annoverano: Bernhard Haas (organo), Christine Schornsheim (clavicembalo e fortepiano), Livia Mazzanti, Brett Leighton e Olivier Baumont. Nell’aprile 2021 gli viene assegnato il primo premio, nella categoria organo, al 30° concorso del Kulturkreis Gasteig di Monaco di Baviera. Da aprile 2022 è docente di basso continuo e lettura della partitura all’Hochschule für Musik und Theater di Monaco di Baviera.

Il terzo appuntamento di domenica 12 marzo vedrà protagonisti Veronica Medina, violino e Simone Guaitoli, pianoforte, col programma “Donne Compositrici”. La scelta di eseguire questo programma è dovuta al fatto che esiste una quantità immensa di musica valida e complessa scritta da autrici che sono rimaste nell’ombra. Le loro opere vengono eseguite talvolta in ambienti privati ma raramente in teatri importanti e la maggior parte di loro sono completamente sconosciuti anche agli stessi musicisti. Veronica Medina è diplomata al Conservatorio Santa Cecilia. Collabora con diverse orchestre, come Orchestra Città di Ferrara, Orchestra da Camera di Ravenna, Orchestra Filarmonica Italiana, I Musici di Parma, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Filarmonica di Modena e con orchestre barocche con strumenti originali. Simone Guaitoli è diplomato in pianoforte. In qualità di pianista accompagnatore si è esibito in Italia e all’estero (Salisburgo, Valencia, Parigi, Edimburgo e Ratisbona). È laureato col massimo dei voti e la lode al Biennio in Musica da Camera presso il Conservatorio di Parma.

Domenica 19 marzo quarto appuntamento con Maria Francesca Rossi, soprano, Erica Rompianesi, mezzosoprano, Luca Colombini, tenore, Marco Bernabei, baritono e Daniele Bononcini, organo e direzione. Saranno proposti mottetti sacri il cui testo è strettamente legato alla Parola di Dio proposta dalla liturgia delle domeniche di quaresima. I compositori scelti (Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Tomas Luis de Victoria) sono i tre esponenti più significativi della polifonia romana rinascimentale, che ancora oggi è oggetto di studio e imitazione da parte di intere generazioni di musicisti. Questo repertorio per sole voci, dall’altissima tensione emozionale, mette a nudo l’intensa spiritualità dell’ispirazione religiosa che ha mosso questi Maestri nella composizione di capolavori concentrati sulla sostanza autentica dei testi sacri. I maestri Rossi, Rompianesi, Colombini e Bernabei, tutti docenti ed esperti di vocalità, collaborano col Mº Bononcini per la preparazione vocale e musicale della Schola Polifonica, realtà attiva che ora conta oltre 70 coristi.

Daniele Bononcini, modenese, diplomato in Pianoforte, Musica Corale e Direzione di coro, Organo e composizione organistica, ha studiato composizione. Dal 1996 è stato organista titolare del Duomo di Modena e dal 2001 Maestro della Cappella Musicale della Cattedrale. Sia in concerto che in liturgia ha realizzato tutte le pagine più significative per coro e orchestra dei grandi autori di musica sacra: ha diretto di J.S. Bach la Matthäus-Passion, la Johannes-Passion, il Magnificat e la Grande Messa in si minore, di W.A. Mozart numerose Messe tra cui il Requiem e la Krönungsmesse, il Natale del Redentore e La Risurrezione di Cristo di L. Perosi. Ha eseguito, inoltre, l’opera omnia organistica di J.S. Bach, G.F. Haendel, W.A. Mozart, F. Mendelssohn, J. Brahms, C. Franck, F. Liszt, D. Bartolucci.

La rassegna si conclude domenica 26 marzo con la Schola Gregoriana e Daniele Bononcini, organo e direzione, con un omaggio alla Beata Vergine del Voto. Verrà proposta, infatti, la Messa della Madonna tratta da I Fiori Musicali di G. Frescobaldi, che comporta l’esecuzione della Messa gregoriana “Cum Iubilo” abitualmente eseguita in occasione delle feste liturgiche mariane.

Oltre all’ordinarium missae della “Cum Iubilo” sarà eseguito anche tutto il proprium missae della quinta domenica di quaresima, che cade appunto il 26 marzo. La Schola Gregoriana, realtà attiva in duomo dal 1993 al 2022, accompagnava la S. Messa solenne in latino ogni domenica alle ore 9.45. La Schola è costituita da 30 persone, divise tra uomini e donne, giovani e adulti, ed eseguiva in liturgia il repertorio gregoriano proprio di ogni festa. Periodicamente il gruppo approfondisce lo studio del canto gregoriano, invitando a Modena importanti gregorianisti di livello mondiale (F. Rampi, A. Turco, G. Baroffio, F. Prassl, G. Conti). La Schola è diretta dal Maestro Daniele Bononcini.



Modena Musica Sacra APS è un’associazione no profit costituita nel 2020. I fondatori ed i soci attivi provengono dalla qualificante esperienza pluriennale svolta all’interno della Cappella Musicale del Duomo di Modena sotto la guida del Mº Daniele Bononcini. Ha come oggetto la diffusione della Musica Sacra ad alto livello, attraverso l’ascolto dal vivo, lo studio e l’approfondimento.