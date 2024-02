MusicalVoto, primo dei cinque concerti nelle domeniche di Quaresima

La Chiesa del Voto di Modena aprirà le sue porte alla rassegna "MusicALVoto - Quaresima 2024" a partire da domenica 18 febbraio, offrendo un'esperienza musicale straordinaria per cinque domeniche consecutive fino al 17 marzo. Questi eventi, realizzati da Modena Musica Sacra in collaborazione con il Conservatorio Vecchi-Tonelli di Modena, costituiscono un’occasione per ascoltare sia grandi professionisti sia giovani allievi del conservatorio che si stanno avviando alla professione da musicisti. Modena Musica Sacra investe molto sulla formazione: la prestigiosa collaborazione con il Vecchi-Tonelli mira a promuovere e ad incentivare nuove opportunità professionali.

Il primo concerto si terrà domenica 18 febbraio alle ore 17 e presenterà il pianista Simone Guaitoli e il flautista Antonio Lorenzoni, entrambi talenti di spicco. Guaitoli, diplomato in pianoforte, si è esibito in Italia e all’estero (Salisburgo, Valencia, Parigi, Edimburgo e Ratisbona), ed è laureato col massimo dei voti e la lode al Biennio in Musica da Camera presso il Conservatorio di Parma. Lorenzoni, virtuoso del flauto, eseguirà alcune delle più belle pagine di Mozart e Haydn, in un concerto brillante e virtuosistico.

Ingresso libero, ore 17: non mancare!

Antonio Lorenzoni - Diplomatosi sotto la guida di G. Pacchioni in flauto dolce nel 2004, ha portato a termine nel 2008 il diploma accademico di II livello in “Discipline musicali: flauto dolce” con una tesi incentrata sul ruolo e l’utilizzo del flauto basso barocco presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna. Dopo aver completato il ciclo riguardo al flauto si è dedicato al canto gregoriano, diplomandosi nel 2012 nel triennio di I livello di Prepolifonia presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia. Frequenta l’ultimo anno del triennio in “Musica Corale e direzione di coro” presso il Conservatorio di Bologna. È cofondatore e direttore della Schola gregoriana “S. Pietro” della Cattedrale di Bologna, con cui ha eseguito svariati concerti e servizi liturgici in canto gregoriano: è altresì cantore presso la parrocchia greco-ortodossa della chiesa di S. Demetrio Megalomartire a Bologna. Ha inciso vari cd sia in veste di strumentista che di direttore e cantore presso la casa discografica “Tactus” di Bologna.



Simone Guaitoli - Nato nel 1979, è laureato presso la facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna, corso di laurea D.A.M.S. indirizzo Musica, con il massimo dei voti e la lode, con una tesi in Storia della Musica Moderna e Contemporanea. Si è inoltre diplomato in pianoforte presso l’Istituto Musicale Pareggiato “O. Vecchi” di Modena con il massimo dei voti e la lode, sotto la guida della prof.ssa Enza Iori. Ha collaborato e collabora in qualità di pianista accompagnatore con alcune corali della provincia di Modena, con cui si è esibito in numerose occasioni in Italia e all'estero. Si esibisce in duo con il sassofonista Giorgio Mattei e con la pianista Francesca Berardi, insieme alla quale ha frequentato il Biennio in Musica da Camera nella classe del M° Pierpaolo Maurizzi presso il Conservatorio di Parma, conseguendo il massimo dei voti e la lode nell'esame finale. Dal 2012 ricopre il ruolo di Segretario Artistico nell'associazione Amici della Musica di Modena, collaborando come assistente alla Direzione Artistica. Da più di vent'anni svolge attività di insegnante di pianoforte presso scuole di musica di Modena e provincia.