Prosegue "Musicalvoto" con i nuovi talenti: il quartetto di fiati del conservatorio vecchi tonelli

La rassegna dei concerti alla Chiesa del Voto nelle domeniche di Quaresima continua con il secondo appuntamento, previsto per domenica 25 febbraio alle 17.

Il Quartetto di Fiati del Conservatorio di Musica Vecchi Tonelli, Armonia di Corte Estense, è composto da Eva Brigliadori e Davide Delaiti ai flauti, e Eugenio Emanuele e Marianunzia Visconti ai clarinetti, che proporranno un concerto strumentale da non perdere.



Armonia di Corte Estense riunisce in un ensemble di strumenti a fiato musicisti provenienti da diverse esperienze musicali d’alto livello e allievi dei corsi di alta formazione presso il Conservatorio Vecchi Tonelli di Modena, accomunati dal desiderio di promuovere un repertorio molto significativo della musica strumentale europea, che va dalle più conosciute musiche di Mozart, Haydn e Beethoven alle trascrizioni ottocentesche di pagine operistiche di Mozart, Rossini e Verdi, fino al repertorio moderno e contemporaneo. Il nome si richiama alle storiche e ben note formazioni di strumenti a fiato, dette “Musica d’Armonia”, attive in Europa e Italia tra il ‘700 e la prima metà dell’800, grazie alle quali i maggiori compositori dell’epoca ci hanno lasciato un cospicuo numero di lavori per questi organici, molti dei quali attualmente raccolti presso il conservatorio di Modena nell’ambito del quale l’ensemble si è costituito con la direzione artistica di Michele Marasco.





Gallery



Ingresso libero, vi aspettiamo!