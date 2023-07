Musiche ad alta quota: il cartellone estivo del Teatro Pavarotti-Freni in Appennino

Biglietti in distribuzione il giorno stesso presso l’evento, senza prenotazione, ad eccezione di Percorsi Musicali Europei che è gratuito su prenotazione da effettuare via e-mail a cajkateatro@gmail.com oppure telefonando al 345 0851765 con orario 10-12.30; 40 posti disponibili).

Dopo l’esperienza di “Musiche sotto il Cielo” al Cortile del Melograno, continua l’attività estiva del Teatro Pavarotti-Freni, questa volta in Appennino per una serie di appuntamenti organizzati in collaborazione con Cajka Teatro e il progetto Natura Fragile fra i comuni di Fanano, Montecreto e Sestola.

La rassegna si aprirà con la compagnia di danza contemporanea Le Supplici che presenterà un programma in doppia serata con due titoli firmati dal suo direttore artistico Fabrizio Favale, The Wilderness e Winter Solo, prima il venerdì 28 luglio al Parco dei Castagni di Montecreto, poi il giorno seguente alla Corte Mancante di Fanano.

La danza di Fabrizio Favale è orientata all’astrazione, tipica delle tecniche americane con cui si è formato. I paesaggi coreografici che disegna nelle sue opere sembrano rimandare di volta in volta a mondi lontani e sconosciuti, in cui la danza si presenta come un orizzonte libero da interpretazioni e classificazioni.

In Winter Solo il gesto del danzatore muove e gonfia le stoffe del costume creando volatili e cangianti disegni e conferendo alla danza un aspetto irreale. The Wilderness è una successione di tredici danze in un contesto artefatto e vagamente psichedelico; tutte le danze sono state create in ambienti lontani e talvolta ‘ostili’, nella foresta, nella neve, sotto la pioggia. Nominato a ventisei anni ‘miglior danzatore italiano dell’anno’ dal Premio G. Tani, Favale ha creato oltre trenta coreografie e si è esibito in festival e teatri quali Chaillot - Théâtre National de la Danse, Biennale de la Danse de Lyon, La Biennale di Venezia.

Sempre sabato 29 luglio, con partenza alle 8.30 e alle 9.30 del mattino, si terrà un’Escursione musicale al Borgo Fantasma La Marina. Questo appuntamento è la seconda edizione dei “concerti nel verde” proposti dal progetto Creative Europe dedicato a Johann Sebastian Bach che il Teatro Comunale di Modena realizza a fianco di Notenspur di Lipsia e Le Concert de l’Hostel Dieu di Lione.

L’occasione associa un suggestivo percorso nel verde ad ascolti musicali a sorpresa con diversi ensemble. Il tragitto ad anello partirà da Magrignana dove verrà offerto un ristoro finale. L’evento è gratuito e adatto a tutti, con prenotazione obbligatoria. Interverranno Maria Smirnova, soprano, Wang Xiaomin, mezzosoprano, Achille Del Giudice, tenore, Jin Bai, basso, Morgana Rudan, arpa, e Anna Freschi, violoncello.

La rassegna si concluderà con Faust, azione scenico-musicale dall’opera lirica di Charles Gounod nell’adattamento e regia di Riccardo Palmieri con la riduzione musicale e la direzione di Francesca Pivetta. Lo spettacolo unisce strumentisti, cantanti lirici e attori in una versione del dramma che alterna dialoghi parlati ai principali numeri musicali in versione cameristica. Lo spettacolo andrà in scena domenica 30 luglio al Parco dei Castagni di Montecreto con replica lunedì 31 alla Rocca di Sestola. Faust, fra i titoli più importanti del repertorio francese, è un celebre dramma lirico su libretto di Jules Barbier e Michel Carré tratto dal testo teatrale di Johann Wolfgang von Goethe.

L’opera è incentrata sulla vicenda del dottor Faust, studioso anziano che, stanco della vita, decide di farla finita, maledice Dio e invoca il Diavolo. Improvvisamente Mefistofele gli appare e i due stringono un patto: il diavolo offre l’eterna giovinezza al vecchio Faust in cambio della sua anima. In scena si ascolteranno il soprano Maria Smirnova, il mezzosoprano Wang Xiaomin, il tenore Achille Del Giudice, il basso Jin Bai, Morgana Rudan all’arpa, Anna Freschi al violoncello e Francesca Pivetta al pianoforte.