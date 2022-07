Musiche dal mediterraneo fra Maghreb, Grecia, Libano, Siria e Andalusia con Jamal Ouassini

Prosegue domenica 17 luglio alle 21 al Cortile del Melograno, presso l’Istituto Venturi di Via dei Servi 21, la rassegna Musiche sotto il Cielo del Teatro Comunale di Modena. In programma, il concerto dal titolo Encuentros – Musiche dal Mediterraneo presentato da Jamal Ouassini con il suo Ensemble Med formato da Stefano Albarello, Ghazi Makhoul, Alberto Capelli e Yassin El Mahi.

Encuentros è un concerto che nasce dall’incontro tra musicisti di diversa estrazione musicale e provenienti da vari paesi. Uno spettacolo ricco di suggestioni, un inno al Mediterraneo e alla sua ricchezza culturale, un percorso artistico che spazia dal Maghreb alla Grecia, da Libano e Siria all’Andalusia. Gli strumenti musicali coinvolti sono rappresentativi della ricca tradizione mediterranea: liuto arabo, violino, qanoun, chitarra, percussioni e le voci che si alternano tra il canto arabo, bizantino, andaluso. Ospite straordinario della manifestazione sarà Igor Polesitsky, violinista ucraino di fama internazionale e fondatore della Klezmerata Fiorentina nonché prima viola del Maggio Musicale Fiorentino.

Violinista, compositore e direttore d’orchestra di fama internazionale, Jamal Ouassini è fondatore di numerosi progetti musicali e protagonista di un’intensa attività concertistica e seminariale nell’ambito della musica tradizionale, in particolar modo quella dell’area mediterranea. Come violinista e direttore dell’Orchestra Arabo-Andalusa di Tangeri ha pubblicato il disco Incontro a Tangeri. Quadri musicali tra cultura araba, cristiana ed ebraica. Nel 2002 gli è stato conferito il premio speciale CICT Unesco “per aver favorito con la sua musica il dialogo tra culture del mediterraneo”. Ha fondato il Jamal Ouassini Ensemble col quale ha inciso il disco Al Kafila, in coproduzione con Toscana Music Pool e Fabbrica Europa, a cui ha fatto seguito un tour italiano che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti internazionali fra cui Mauro Pagani, Moni Ovadia, Paolo Fresu, Gabriele Mirabassi, Ashanka Sen, Janos Hasur. Fra le altre produzioni si ricordano Shir Del Essalem in collaborazionie con Moni Ovadia, lo spettacolo di musica e danza Al Kazar, con la collaborazione di artisti provenienti da Marocco, Spagna, Italia e Grecia, rappresentato in prima esecuzione al Teatro Valli di Reggio Emilia e pubblicato in DVD.