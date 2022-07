“Musiche sotto il Cielo” un ‘Concerto reading’ dal titolo L’affare Vivaldi

Prosegue domenica 10 luglio alle 21 nel Cortile del Melograno di via dei Servi 21 la rassegna “Musiche sotto il Cielo” del Teatro Comunale di Modena con un ‘Concerto reading’ dal titolo L’affare Vivaldi. Protagonista, Federico Maria Sardelli, artista poliedrico conosciuto come pittore, scrittore, autore satirico ma soprattutto come direttore d’orchestra famoso in tutto il mondo quale promotore della rinascita del teatro musicale vivaldiano in tempi moderni. In questa occasione, nella doppia veste di direttore e voce narrante, affiancherà a brani musicali eseguiti con l’Ensemble Modo Antiquo la narrazione di episodi tratti dal romanzo edito per Sellerio e vincitore del Premio Comisso alla narrativa 2015.

Sardelli ha curato e diretto prime rappresentazioni, incisioni ed edizioni mondiali di numerose opere vivaldiane inedite. Le sue incisioni discografiche sono sostenute dalla Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR). A partire dal 2005, ha diretto al Concertgebouw di Rotterdam la prima mondiale dell’opera Motezuma di Vivaldi, riscoperta dopo 270 anni, la prima ripresa mondiale dell’opera L’Atenaide al Teatro della Pergola di Firenze, è stato direttore principale dell’Händel-Festspiele di Halle e ha diretto ed inciso la prima mondiale de Il mondo alla Rovescia di Salieri. È direttore principale ospite dell’Orchestra Filarmonica di Torino ed è invitato come direttore in orchestre quali Gewandhaus di Lipsia, Staatskapelle Halle, Kammerakademie Potsdam, Real Filarmonia de Galicia e Maggio Musicale Fiorentino. Ha fondato nel 1984 l’orchestra barocca Modo Antiquo, conosciuta per uno specifico approccio alla musica barocca italiana e in particolare a quella di Vivaldi e affermata come una delle orchestre più dinamiche e dotate, regolarmente invitata nei maggiori festival e sale da concerto. La discografia dell’Orchestra conta più di quaranta titoli, fra cui si trovano molte prime registrazioni mondiali, come l’integrale delle Cantate e Concerti per traversiere di Vivaldi, i Concerti di Parigi, e molti altri titoli. È l’unico gruppo barocco che ha ricevuto due nomination ai Grammy Awards: la prima per il disco Vivaldi, Concerti per molti istromenti, votato quale uno dei migliori CD del mondo nel 1997; la seconda nel 2000 per i Concerti Grossi Op. VI di Corelli. È uno degli ensemble di punta dell’etichetta francese Naïve.

