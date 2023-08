Mutina Boica torna al parco Ferrari col titolo "Un Mondo in Fiamme"

Torna la fiera più attesa dagli appassionati di storia e non solo. Il Mutina Boica, un Mondo in Fiamme torna a fare tappa al Parco Ferrari.

Il titolo di questa edizione "Un Mondo in Fiamme" vuole evocare l’immagine di un mondo segnato da conflitti e da quelle lacerazioni sociali che ogni guerra genera, prova, per la sua quattordicesima edizione, a raccontare alcune grandi storie del passato che risuonano con echi profondi nel nostro presente. Che il nostro mondo sia in fiamme - siano foreste del mediterraneo o città dell’est - non c’è bisogno di spiegarlo, così come l’immagine di un’orda sconosciuta alle porte non è poi così aliena dai nostri immaginari: con questa edizione vogliamo raccontare alcuni episodi - alcuni reali, altri leggendari - che nell’immaginario collettivo ebbero la stessa capacità di creare echi profondi e scuotere il sentimento collettivo del mondo romano repubblicano.

Benvenuti, dunque, a Mutina Boica 2023! Un treno di quattro giorni con oltre 40 eventi che accompagnerà spettatori e appassionati indietro nel tempo, per ritrovarsi tutti, come sempre, davanti a un boccale di sidro e scambiarsi un sorriso.