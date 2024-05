Alla Polisportiva Villa d'Oro appuntamento con il mercatino vintage "My wardrobe"

Appuntamento sabato 18 maggio dalle 10 alle 19 e domenica 19 maggio dalle 16 alle 19 con "My wardrobe", un evento per chi ama la moda etica e vuole salvarla dalla discarica. L'appuntamento è alla Polisportiva Villa D'oro (l'interno del bar),in via del Lancillotto 15, a Modena, a ingresso libero.

"Immagina tanti guardaroba tutti insieme: taglie, stili, brand e storie diverse. Come un Vinted, dal vivo", raccontano le organizzatrici. "Siamo Angela e Simona e abbiamo salvato giusto un paio di guardaroba dalla distruzione per donargli nuova vita. Con il ricavato vogliamo auto-finanziare dei laboratori di Riciclo Creativo, Re-fashion e Up-cycling per continuare a trasformare e salvare la moda. Da sole non possiamo farcela: abbiamo bisogno di te! Puoi venire a vedere se c'è qualcosa che nel tuo guardaroba starebbe benissimo e far vivere nuove storie a qualche abito o accessorio, puoi aiutarci a far conoscere questo progetto e diventare "nostro partner in crime" per la costruzione di una Community, potrai aiutarci a sviluppare i prossimi My Wardrobe e la seconda parte del progetto: i laboratori. Non ci sono spese di spedizione, assicurazioni, resi, taglie sbagliate, buchi non segnalati e nessun pacco verrà smarrito. Tu vieni, guardi cosa c'è e se qualcosa ti piace te lo provi. Ci sarà un 90% di abbigliamento e accessori da donna di tutte le taglie/stili/brand. Un piccolo 10% lo riserviamo ai maschietti, non per cattiveria, ma perché stiamo ancora "preparando" le cose da maschietto. Tutto a prezzi piccolissimi: 1, 3, 5, 10, 20 euro".