“‘na Sera e’ Maggio”, sabato il concerto del coro di San Lazzaro

XXI edizione per il concerto organizzato dal coro di San Lazzaro “‘na Sera e’ Maggio”, in programma per il 6 maggio alle ore 15.30 all’Aula di Santa Scolastica in Via di San Pietro 1. Sarà presente anche il coro Voci del Frignano diretto da Roberto Soci, oltre alla voce recitante di Franca Lovino che amalgamerà il tutto con professionale armonia nella cornice della splendida Abbazia di San Pietro. Il Coro San Lazzaro, fondato da Don Ezio Nicioli, sarà diretto da Veronica Zampieri con l'accompagnamento del maestro Simone Guaitoli alla tastiera. Giorgio Avanzi sarà alla fisarmonica e Maurizio Maffoni alla chitarra.

“Il Cantar Maggio era, nella nostra tradizione contadina, il modo per inneggiare alla rinascita dalle fredde giornate invernali, al risvegliarsi della natura coi suoi primi boccioli, fiori ed il suo tenero verde. L'animo si rinfranca e ristora, il cuore si riempie di gioia ai primi tepori del sole che man mano riscaldano la terra. Tutto riporta all'amore: per la persona amata, per l'amico che ci sta accanto, per coloro che non sono più, ma hanno lasciato un ricordo indelebile nel nostro cuore, per la natura che ci circonda e per chi crede è una lode a Dio ed alla Vergine Celeste. Che i nostri canti possano portare gioia, allegria, amore e pace nei nostri animi, a chi ci ascolta, ma per estensione a tutto il Mondo, martoriato dall'odio e dalla guerra”, questo l’obiettivo del coro di San Lazzaro.