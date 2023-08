I Nanowar of Steel a Camposanto per il Sunset Park Festival

L’happy metal band più famosa al mondo, NANOWAR OF STEEL, sarà dal vivo giovedì 31 agosto a Camposanto per il Sunset Park Festival presso Pattaya Club. In apertura Gli Atroci, i biglietti sono disponibili in prevendita presso TicketSms a questo link www.ticketsms.it/event/Nano-War-Of-Steel-Gli-Atroci- Pattaya-Club-2023-08-31.

La formazione romana ha già comunicato con largo anticipo il SOLD OUT all’ Alcatraz di Milano per il concerto evento “Nanowar Of Steel & Friends - 20 Years Of Steel” in compagnia di tanti illustri ospiti che si terrà sabato 21 ottobre 2023. Sarà poi di nuovo dal vivo in Italia l’anno prossimo per tre concerti esclusivi nei club: venerdì 3 maggio 2024 Padova presso Hall, sabato 4 maggio 2024 Firenze al Viper Theatre e sabato 11 maggio 2024 al Duel Club di Napoli. I biglietti sono già disponibili in prevendita sui circuiti ufficiali TicketOne e Mailticket.



Il tutto esaurito per il concerto evento “NANOWAR OF STEEL - 20 Years Of Steel” all’Alcatraz di Milano corona il grande successo che sta ottenendo la band, reduce da un tour club primaverile di sei concerti tutti sold out a supporto del nuovo album “Dislike To False Metal”, pubblicato in marzo per Napalm Records. Diversi i singoli estratti: “Winterstorm in the Night” (ft. Madeleine Liljestam - Eleine), “Disco Metal”, “Pasadena 1994” (feat. Joakim Brodén - Sabaton) ed il lyric video di “Sober”.

I biglietti e gli appuntamenti di tutto il tour sono disponibili su www.nanowar.it/live



Informazioni

Govedì 31 agosto 2023 - Sunset Park Festival - Camposanto (MO) c/o Pattaya Club

Biglietti € 25 + prev. su TicketSms

www.ticketsms.it/event/Nano-War-Of-Steel-Gli-Atroci-Pattaya-Club-2023-08-31

Apertura cancelli ore 19:00

Gli Atroci ore 20:00

Nanowar Of Steel ore 22:00