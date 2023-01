"Napoli Milionaria!", al Teatro Tempio lo spettacolo di Eduardo de Filippo

Il 21 e il 22 gennaio 2023, alle ore 17, presso il Teatro Tempio di Viale Caduti in Guerra 192 a Modena si terrà "Napoli Milionaria!", spettacolo di Eduardo de Filippo.

"Addá passá ‘a nuttata". La battuta finale di questo capolavoro assoluto del teatro mondiale suona quanto mai attuale oggi, in un momento così cupo della storia che stiamo vivendo. In verità però è tutta la commedia NAPOLI MILIONARIA! ad avere un significato di riflessione universale sul valore della solidarietà umana che rappresenta in fondo l'unica possibilità per, almeno, sperare in un mondo migliore. Questo messaggio, la commedia lo trasmette attraverso una trama che si svolge a cavallo tra la seconda guerra mondiale e l'immediato dopo guerra in una Napoli rappresentazione simbolica di una intera umanità vitale e dolente. Una storia in cui i toni comici e drammatici si confondono gli uni negli altri e si susseguono a tratti tanto intensi da colorare un affresco indimenticabile di personaggi tanto unici quanto universali.

Con Vincenzo Barbieri, Clementina Buonanno, Alessandro Cattafesta, Raffaella D’Aulerio, Giuseppe De Matteo, Domenico Federico, Marco Fiori, Giorgia Galli, Sabino Genovese, Floriano Terrano, Cecilia Vecchi. Regia di Francesco Terrano.

È consigliata la prenotazione. Saranno adottate le prescritte misure di sicurezza anti Covid-19. Info e prenotazioni: tel 3491931877, info@ associazionetempio.it.