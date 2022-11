"Napoli milionaria!", due date al Teatro Tempio di Modena

"Napoli milionaria!" di Eduardo De Filippo in scena al Teatro Tempio di Modena il 26 novembre e 8 dicembre 2022, con il nuovo progetto di TEATRODIUNGIORNO

"Addá passá ‘a nuttata". La battuta finale di questo capolavoro assoluto del teatro mondiale suona quanto mai attuale oggi, in un momento così cupo della storia che stiamo vivendo. In verità però è tutta la commedia "Napoli milionaria!" ad avere un significato di riflessione universale sul valore della solidarietà umana che rappresenta in fondo l'unica possibilità per, almeno, sperare in un mondo migliore. Questo messaggio, la commedia lo trasmette attraverso una trama che si svolge a cavallo tra la seconda guerra mondiale e l'immediato dopo guerra in una Napoli rappresentazione simbolica di una intera umanità vitale e dolente. Una storia in cui i toni comici e drammatici si confondono gli uni negli altri e si susseguono a tratti tanto intensi da colorare un affresco indimenticabile di personaggi tanto unici quanto universali.