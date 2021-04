Narrativa e arte per bambini, appuntamenti online con la Biblioteca Crocetta

Con due iniziative online rivolte a bambini e bambine sabato 10 aprile la Biblioteca comunale Crocetta di largo Pucci propone nuovi appuntamenti su piattaforme digitali per il rispetto delle misure anti Covid-19. La partecipazione è libera su iscrizione via mail (biblioteca.crocetta@comune.modena.it). Informazioni al tel. 059 2033606.

Sabato 10 aprile mattina, alle 10, si svolge l’attività “Racconti piccini picciò” rivolta a bimbi fra i 3 e i 4 anni di età. Animatori dell’incontro dedicato a letture per i piccolissimi sono Cristina Busani e Gianluca Magnani della Cooperativa Equilibri.

Sempre sabato, ma nel pomeriggio alle 16, è la volta del laboratorio per bambini e bambine da 8 anni in su, intitolato “Fronte/Retro”: da un foro al centro di una pagina nascono forme, storie e colori. L’attività è a cura di “Artebambini”, tra le più accreditate agenzie di divulgazione artistica per ragazzi.

La Crocetta propone inoltre in aprile altre due iniziative online: una “escape room” digitale narrata lunedì 19 aprile in due turni alle 16.30 e alle 18, e uno spettacolo in streaming di teatro per famiglie venerdì 23 alle 17. L’appuntamento di lunedì 19 si rivolge a ragazzi e ragazze da 12 anni in su, si intitola “La stanza dei dipinti” ed è condotto da Isabella Negri di Play Res. I partecipanti devono trovare la chiave per uscire dalla stanza virtuale dove sono bloccati. Per farlo dovranno rispondere a domande e risolvere enigmi. Venerdì 23 aprile alle 17, invece, “I Musicanti di Brema”, narrazioni e musica a cura di Progetto G.G., sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube di Biblioteche Modena.

Le iniziative si svolgono nell’ambito del progetto vincitore del bando nazionale “Biblioteca casa di quartiere - Cultura Futuro Urbano” finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Informazioni al tel. 059 2033606, o e-mail (biblioteca.crocetta@comune.modena.it).