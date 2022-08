Nascere a Modena, il Settembre Formiginese a misura di neo-genitore

Tra le novità della 51esima edizione del Settembre formiginese, c’è il rafforzamento della collaborazione con l’associazione Nascere a Modena; realtà nata nel 2015 dalla volontà delle ostetriche Chiara Serafini, Silvia Mori e Patrizia Rendina.

L’associazione, presente a Formigine con una sede in via Svevo 22, offre assistenza personalizzata pre e post parto, oltre ad organizzare incontri gratuiti, conferenze, cineforum e laboratori. Il tutto mettendo al centro la donna e le famiglie, nella direzione di creare un terreno aperto al confronto e alla crescita individuale.

È in quest’ottica che si sviluppano anche le attività in programma durante il Settembre formiginese. Si comincia lunedì 5 settembre alle 20.30 all’interno di Sala Loggia con l’appuntamento “Fratellino in arrivo”. Nel corso della serata, la psicologa e psicoterapeuta Alice Vicini analizzerà le dinamiche relazionali e le emozioni dei bambini quando la famiglia si allarga. Sabato 10 alle 17 (con replica il giorno seguente alla stessa ora) il centro storico ospiterà una “camminata con le fasce” per le vie del centro e alle 20.30 il parco della Resistenza sarà il teatro del suggestivo incontro esperienziale “Cerchio di donne sugli archetipi femminili”. Martedì 13 alle 18, di nuovo all’interno del parco della Resistenza, è in programma l’attività “Movimento in gravidanza” e martedì 20 alle 18.30 si torna in Sala Loggia per “Finiranno questi terribili 2 anni?”, incontro sulla gestione delle emozioni, di grandi e piccoli, nei primi anni di vita dei bambini insieme alla psicologa e psicoterapeuta Sonia Pellesi. A chiudere il calendario, sabato 24 nel parco della Resistenza, saranno le lezioni su “Diastasi e perineo”, in programma alle 10 per approfondire le correlazioni tra pavimento pelvico e benessere addominale e, alle 17, la doppia proposta “Connessioni tra madre e figlia. Accogliere e riconoscere i primi cicli” e “Disostruzione pediatrica”, attività pratica a cura della pediatra Bariola (quest’ultima all’interno della sede dell’associazione in via Svevo 22).

Per prenotazioni o maggiori informazioni contattare Nascere a Modena all’indirizzo mail associazionenascereamodena@gmail.com.