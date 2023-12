Natale Lucente in San Francesco, musica e dolcezza nel cuore di Modena

Sabato 16 dicembre la città di Modena si illuminerà di luci e dolcezza grazie all'evento "Natale Lucente in San Francesco", organizzato da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico.

Ogni ramo dell'incantevole Albero di Natale sponsorizzato dalla Pasticceria Giamberlano e CCM prenderà vita, avvolgendo la città con la magica atmosfera delle festività. Su invito di ModenAmoreMio, i giovani musicisti della Banda Cittadina “Andrea Ferri” rallegreranno tutti i presenti con la loro esibizione, prevista alle ore 17.00.

Pasticceria Giamberlano, custode della tradizione dolciaria modenese, è entusiasta di annunciare la sua partecipazione attiva e la collaborazione con CCM per portare l'incanto natalizio nel suggestivo piazzale San Francesco.

Valter Tagliazucchi, fondatore di Pasticceria Giamberlano, commenta: “Natale Lucente in San Francesco è per noi molto più di un evento: è un modo per dire grazie a Modena, la nostra casa, che ci ha fornito una terreno fertile su cui piantare le radici e coltivare le nostre ambizioni. Insieme a CCM, abbiamo deciso di unire le forze in un progetto condiviso, un atto di riconoscenza e amore per la nostra comunità”.

Questo evento rappresenta un'opportunità unica per la comunità di Modena di riunirsi e condividere la gioia del Natale. Insieme, queste due realtà si sono unite per creare un'esperienza di condivisione per tutti i cittadini, con l'obiettivo di diffondere la gioia e la solidarietà tipiche della stagione natalizia.