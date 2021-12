"Nati per la musica", un laboratorio per bambini a San Felice sul Panaro

Sabato 11 dicembre a San Felice sul Panaro, presso l’auditorium di viale Campi, 41/b alle 10.30, si svolgerà un laboratorio natalizio di “Nati per leggere”, “Nati per la musica” con Claudia Franciosi della Fondazione scuola di musica “Andreoli”, per genitori e bambini dai tre ai sei anni.

Iniziativa a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni: 0535/86392, email biblioteca@comunesanfelice.net.