"Natività: tra Napoli e Modena", così il maestoso presepe di Piazza Mazzini

Inaugurato l'8 dicembre, in Piazza Mazzini, il Presepe napoletano "Natività: tra Napoli e Modena" è la maestosa opera composta da statue alte 2 metri realizzata dalla Bottega d'Arte "Cantone e Costabile" con le stesse tecniche e materiali caratteristici dei Presepi Settecenteschi. La storica bottega, grazie ai numerosi studi effettuati dai Maestri nel campo dei restauri, ha realizzato negli anni opere artistiche dal gusto raffinato e dal sapore autentico.

Non solo presepi monumentali, esposti nelle principali piazze italiane, ma vere e proprie "mostre presepiali" capaci di portare la tradizione del Presepe Napoletano Settecentesco oltreoceano, fino alle sale del Knights of Columbus Museum New Haven, Stati Uniti che hanno ospitato una personale curata dal Maestri Artigiani Antonio Cantone e Maria Costabile.

La "Natività" esposta in Piazza Mazzini fino al 9 gennaio 2022, contiene riferimenti all'opera allestita in Piazza San Pietro in Vaticano. La dimensione delle statue consente di goderne anche a distanza e non mancherà di suscitare lo stupore e l'incanto dei passanti. Si ringraziano per il sostegno Ing.Ferrari SPA e Fondazione Iris Ceramica Group.

Fonte: Modenamoremio