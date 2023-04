"Navigando tra le Vie", un viaggio musico-teatrale al Teatro Troisi di Nonantola

Chi nel corso della propria esistenza non ha mai vissuto un disagio, una sofferenza, un dolore a causa di una perdita di una persona cara, a causa di una sconfitta, di un sentimento calpestato, di una malattia?

Si scatena un vero e proprio mare in tempesta che rischia di farci naufragare senza alcuna apparente soluzione. Si entra in quell’angoscioso stato che viene definito tecnicamente “lutto”, un tunnel dal quale non si vede via d’uscita. Ma il lutto non si può superare eludendolo, ma solo elaborandolo. Lo si deve in sostanza affrontare cercando nel proprio io la rotta giusta. Purtroppo non esiste una rotta unica e comune; essa non è né acquistabile né esportabile, ma è strettamente personale perché si trova dentro di noi e dobbiamo, non senza una grande fatica, ricercarla. Non necessariamente la migliore è la più breve, basta che sia quella giusta. E qui gli Autori ci forniscono umilmente i mezzi ai quali attingere per trovare la nostra “Bussola Ideale” per la giusta rotta. E chissà se i pezzi di questa bussola non siano proprio le Parole, le Canzoni e la Poesia che scaturiscono da questo spettacolo.

Appuntamento venerdì 14 aprile alle ore 21.00 al Teatro Troisi di Nonantola.