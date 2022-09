"Nebbia in Val Padana", comicità in piazza a Castelfranco Emilia

Venerdì 16 settembre alle ore 21 in Piazza Della Vittoria di Castelfranco Emilia (MO) in occasione della 41^ edizione della Sagra del Tortellino, sarà di scena lo spettacolo comico-musicale Nebbia in Val Padana.

Protagonisti, l’attore Andrea Ferrari che darà voce e interpreterà i brani scanzonati, coadiuvato dai maestri Marco Dieci (tastiere e cori), Frank Coppola (batteria) e Pablo Del Carlo (contrabbasso). Due ore di repertorio divertente ideato e pensato per tutti i gusti e tutte le età! Uno show spensierato, scherzoso e nostalgico al tempo stesso, dove i quattro artisti, di differente formazione, s’incontrano per far rivivere con le note e l’interpretazione, i tormentoni, le melodie e i ritornelli più famosi di un’epoca unica e, forse, singolare nel suo genere. Sigle televisive di oggi e di ieri, ricordi della TV in bianco e nero con Alberto Sordi, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Cochi e Renato, Fred Buscaglione, Renato Rascel, Stanlio & Ollio, il Quartetto Cetra e tanti altri. Un arco di tempo che ripercorre quasi un secolo di musica italiana!

L'accesso alla piazza è libero è gratuito. L'evento è prodotto dalla Compagnia Andrea Ferrari ed è organizzato dall'Associazione La San Nicola di Castelfranco Emilia.