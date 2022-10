"Nel blu dipinto", Giuseppe Stampone in mostra alla Galleria Marca Corona

Dal 21 ottobre 2022 al 5 febbraio 2023 Galleria Marca Corona a Sassuolo ospita la mostra di Giuseppe Stampone, dal titolo "Nel blu dipinto". L'inaugurazione si terrà giovedì 20 ottobre alle ore 18.30. Per ragioni organizzative e di sicurezza, è necessario accreditare la propria partecipazione alla serata contattando Laboratorio delle Idee eventi@labidee.it | 051 273861.



La mostra “Nel blu dipinto” presenta 21 opere inedite che Giuseppe Stampone, artista di fama internazionale, ha realizzato coinvolgendo i dipendenti di Marca Corona con l’obiettivo di identificare e rappresentare visivamente le 21 parole, una per ogni lettera dell’alfabeto, che compongono l’identità condivisa e collettiva dell’azienda. Nel Blu dipinto propone anche una selezione di 14 opere realizzate con l’iconica penna Bic blu Stampone, colore dedicato dalla stessa Bic all’artista che ripercorrono la sua ricerca artistica. Opere che citano alcuni celebri dipinti della tradizione occidentale in cui sono inseriti riferimenti a temi sociali e politici di attualità.



Curata da Rosa Cascone, l’esposizione rientra nel progetto “Global Education”, un percorso che l’artista ha intrapreso a partire dal 2001 con l’obiettivo, come spiega l’artista, “di ri-creare una nuova alfabetizzazione non data e creata da pochi per tanti (la dittatura occidentale del carattere tipografico di Gutenberg) ma ri-creata attraverso la partecipazione attiva delle persone; in altre parole, un alfabeto condiviso”. In questo contesto si colloca la collaborazione con Marca Corona, la più antica azienda ceramica del distretto di Sassuolo che in continuità con la sua storia aziendale ha scelto l’arte per valorizzare la creatività e l’innovazione che contraddistingue la sua produzione.



Nel Blu dipinto è un progetto di R&P Contemporary Art per Marca Corona con il patrocinio del Comune di Sassuolo.



GIUSEPPE STAMPONE

Nel Blu Dipinto

Abbecedario d’artista: 21 opere inedite realizzate per Ceramiche Marca Corona

21 ottobre 2022 – 5 febbraio 2023

Galleria Marca Corona, Via Emilia-Romagna 7, Sassuolo, Modena

Apertura: lunedì - venerdì 8:30-12:30 e 14:30-18:30



Ingresso gratuito