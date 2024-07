Ai Laghi Curiel viaggio nel tempo con il Nemeton Celtic Fest

Ingresso 3€, gratuito al di sotto dei 14 anni. Biglietteria in loco, non è necessaria la prenotazione

Torna anche quest'anno il Nemeton Celtic Fest: quattro giorni di festival che, tra eventi e attività, trasporteranno i partecipanti indietro nel tempo, all'epoca dei Celti: l'appuntamento è dall'11 al 14 luglio presso i Laghi Curiel di Campogalliano. Per quattro giorni sarà possibile vivere un'esperienza unica tra natura e radici celtiche nell'area camping attrezzata presso i Laghi Curiel. Il sito è facilmente raggiungibile, situato a soli 4 km dal casello A22 del Brennero, casello di Campogalliano, e a 10 km dal casello A1 Modena Nord.

Il Nemeton Celtic Fest è un'occasione imperdibile per immergersi nella cultura e nelle tradizioni celtiche, godendo di concerti, buon cibo, bevande artigianali e numerose attività per tutte le età. Tra gli eventi e le attvità in programma troviamo rievocazioni storiche, con campo storico e celebrazioni di Lughnadh; mercatino a tema con oltre 50 stand con prodotti artigianali e articoli tematici; sfide celtiche e competizioni ispirate alle antiche tradizioni celtiche come lancio di asce e coltelli e esposizione di rapaci; un'area dedicata ai giochi di ruolo e da tavolo per tutte le età; attività e laboratori pensati appositamente per i più piccoli e, infine, esperienze uniche di navigazione sul lago.

Grande spazio ai concerti Live: nove gruppi musicali si esibiranno dal vivo nei quattro giorn idi festival, con un'ampia selezione di musica celtica per tutti i gusti. Tra gli eventi speciali da non perdere: venerdì i concerti di Ragnarök e Daridel, sabato di Furor Gallico, Adgarios e Uttern mentre domenica saliranno sul palco i Corte di Lunas.

Non mancheranno grandi tavolate con menù da guerrieri per colazione, pranzo e cena e punti degustazione di birre artigianali dei Boi, sidro e idromele ippocrasso. Per ulteriori informazioni contattare via WhatsApp i numeri 338 8971889 o 348 331 9264.