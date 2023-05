Nemeton, il Festival Celtico arriva a Campogalliano

Prezzo non disponibile

Nemeton, Festival Celtico, arriva ai Laghi Curiel di Campogalliano il 13 e 14 maggio, tra magia, sacro e ritmi ancestrali. L'ingresso è gratuito. Per tutta la durata della manifestazione ci saranno rievocazioni, concerti, mercatini a tema, giochi e sfide celtiche, laboratori e attività per i bambini, cucina storica, osterie. A disposizione, una grande area camping per pubblico e rievocatori.

Ecco il programma completo:

Sabato 13 maggio, dalle ore 22

CISALPIPER from Emilia

WILLOS' Irish folk music from Siena

KANSEIL Folk Metal band from Fregona, Veneto

DUIR folk metal from Verona

BARAD GULDUR

Domenica 14 maggio, dalle ore 21

Ragnarök _Viking Nordic Folk Music from Verona

Daibula Rasa _una rilettura della musica antica in chiave elettrica from Romagna

BARAD GULDUR

Orari di apertura al pubblico :

sabato 13 maggio, dalle ore 11 fino a notte fonda

domenica 14 maggio, dalle ore 10 alle ore 23

Orari apertura area espositori :

sabato 13 maggio, dalle ore 11 fino alle 24.00

domenica 14 maggio, dalle ore 10 alle ore 21.30

Per informazioni generiche WhatsApp 348 331 9264. Per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook dell'evento.