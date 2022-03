"Nemmeno con un fiore. Il prezzo dell'amore" Spettacolo teatrale per sensibilizzare sulla tratta di donne e bambini

A Modena il 29 marzo lo spettacolo teatrale per sensibilizzare la società sul tema della tratta di donne e bambini ai fini dello sfruttamento sessuale



L’omicidio realmente accaduto di una giovane donna costretta alla prostituzione, sfruttata sui marciapiedi della Via Emilia ed avvenuto per mano di un cliente, diventa uno spettacolo teatrale.



La pièce intitolata Nemmeno con un fiore. Il prezzo dell'amore, occasione di sensibilizzazione al tema dello sfruttamento sessuale, andrà in scena martedì 29 marzo 2022 alle ore 21 presso il Teatro della Cittadella.



Lo spettacolo mette a confronto varie figure che sono coinvolte in qualche modo nel fenomeno della prostituzione: una poliziotta, un'affittuaria, un cliente, una donna prostituita. È un racconto a più voci che fa emergere tutta la complessità del fenomeno della violenza di genere e che fa riflettere sulla mercificazione dei corpi e sul significato dell’amore.



La regia dello spettacolo è di Emanuela Frisoni e di Rosa Morelli; è scritto da Emanuela Frisoni con il contributo della giornalista Giovanna Greco. Le attrici sono: Barbara Abbondanza, Patrizia Bollini, Giorgia Guerra.



La serata verrà introdotta da Valentina Reggiani, giornalista de Il Carlino. Interverranno rappresentanti del Comune di Modena e del Comune di Castelfranco Emilia.



«La prostituzione corrompe una società intera — spiegano gli organizzatori —. Fino a quando resterà possibile acquistare il corpo femminile ed abusarne a piacimento non ci potrà essere parità di genere; le diverse forme di violenza resteranno legittimate dalla cultura del dominio e del possesso. Con il fenomeno delle migrazioni in aumento, occorre scegliere da che parte stare».



L'associazione di don Benzi promuove la campagna di sensibilizzazione Questo è il mio corpo per accrescere la consapevolezza che la prostituzione è una violazione dei diritti della donna ed una minaccia alla sua promozione sociale. La campagna chiede anche in Italia una legge che riconosca la responsabilità dei clienti, in linea con quella di Francia, Norvegia, Svezia, Islanda, Irlanda ed Irlanda del nord.





Info e prenotazioni: 338.2895195 - 346.6260971