“Nessun passo senza impronta”, torna la mostra audiovisiva dedicata al contrasto della violenza sulle donne

Dopo il successo di “Nessun passo senza impronta” nell'ambito del Festivalfilosofia, l’appuntamento si ripete. La mostra audiovisiva con esposizione fotografica, dedicata al contrasto della violenza sulle donne, a cura di Peso Specifico Teatro, torna in SpazioF (Via Emilia Centro 283/C) da lunedì 6 marzo a venerdì 10 marzo: la mostra, visitabile dalle 10,30 alle 17,30, trasformerà lo spazio in un ambiente immersivo in cui parole, fotografia e musica dialogano per trattare il tema della violenza di genere nelle sue molteplici sfaccettature. Il progetto è sostenuto da Fondazione di Modena e dal Comune.

Per celebrare la Giornata internazionale della donna dell’8 marzo, l'iniziativa si inserisce in un programma ricco di appuntamenti promosso dal Tavolo comunale delle associazioni per le pari opportunità e la non discriminazione in rete, con enti e associazioni cittadine.

In SpazioF voci sussurrate, silenzi, sospensioni. Le voci narranti sono delle attrici e attori di Peso Specifico Teatro, autrici dei tre podcast da cui l’installazione ha preso vita: “Il meritato riposo” di Roberta Spaventa, dedicato alla figura della filosofa Ipazia del 400 dC, morta assassinata senza mai ottenere giustizia; “#saveDesdemona” di Damiana Guerra che, partendo dalla Desdemona di Shakespeare, smonta i pregiudizi che anche nella nostra società sono terreno fertile per la violenza; “La chiave dell’ascensore” di Agota Kristof, atto unico tagliente e spietato che dà voce a una drammatica e sconvolgente verità.

Accompagnano le voci narranti le musiche originali di diversi musicisti e le fotografie di Diego Camola, unite nell'intento di dar voce ad una ferita che va ascoltata, accolta, trasformata, senza negare la sua impronta. Parte dell'opera anche la raccolta audio “Nessun passo senza impronta”, la serie di podcast a cura di Peso Specifico Teatro, scaricabile dal sito pesospecificoteatro.org.