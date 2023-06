I Nessun Rumore in Piazza XX Settembre per un tributo a Mogol e Lucio Battisti

Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, vi invita alla seconda imperdibile serata della rassegna “Note di stelle” domani, martedì 13 Giugno, alle ore 21.00 in Piazza XX Settembre.

Ad attendervi lo spettacolo “Mi ritornano in mente”, in cui I Nessun Rumore, band composta da Roberto Soldati (chitarra, solista e voce), Valentina Mattarozzi (voce), Claudio Piola (voce), Marco Romagnoli (basso), Claudio Rosa (chitarra ritmica e voce), Stefano Ponzinibio (sax), Matteo Deangelis (tromba), Carlo Pedrinelli (batteria), intratterranno il pubblico con un tributo a Mogol e Lucio Battisti, rivisitando alcuni tra i maggiori successi dei due grandi interpreti della canzone d’autore italiana.

Ad anticipare la serata, alle ore 18.00, presso il cortile interno di Palazzo Carandini, in via dei Servi, 5, si terrà la presentazione del libro “Seppellitemi a Misurina”, di Alberto Cirelli, raffinatissimo thriller in cui le vite di una giornalista in crisi e di un misterioso personaggio che si è ritirato sulle Dolomiti si intrecciano.

Durante la serata verranno raccolti fondi destinati all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia – Romagna per sostenere le comunità colpite dall’alluvione in Romagna. Si ringrazia Banco BPM.

Il ricco calendario di Modenamoremio è patrocinato dal Comune di Modena.

Durante le serate di "Note di Stelle", saranno aperti i locali di Piazza XX Settembre Altoforno Impasti Agresti, Prime Restaurant Fish, Rucola e Stracchino, Sosta Emiliana, Vasinikò per godersi lo spettacolo comodamente seduti al proprio tavolo.

Le sedie a disposizione per il pubblico saranno ad accesso libero e gratuito con capienza limitata e non è necessaria la prenotazione.

Il programma completo, le date di recupero in caso di maltempo e i contatti dei locali sono consultabili sul sito www.modenamoremio.it