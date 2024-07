Aspettando le Olimpiadi con Nicola Roggero e il suo libro "Storie di atletica e del XX secolo"

Giovedì 11 luglio, alle ore 21.30 presso il Parco “ex Cassa di Risparmio” di Mirandola in Piazza Matteotti 2, si terrà la presentazione del libro “Storie di atletica e del XX secolo” scritto dal giornalista Nicola Roggero, che per l'occasione sarà intervistato dal direttore di Parlandodisport.it Gian Paolo Maini. L’evento ad ingresso gratuito intitolato “Aspettando le Olimpiadi” rientra nel programma della rassegna Estate a Mirandola organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con RPM Media e Radio Pico.

Nicola Roggero è giornalista professionista dal 1995 e voce di Sky Sport dal 2003, specializzato in particolare in telecronache di calcio e atletica. Roggero ha scelto venti storie per raccontare da una parte l’atletica con i suoi protagonisti e dall’altra la Storia che sembra non avere pietà per nessuno, se non in quel breve istante in cui una corsa, un salto o un lancio si oppongono al destino e sanno fermare miracolosamente il tempo.