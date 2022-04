Nidi d’Infanzia di Sassuolo, l'incontro per chiarire dubbi e domande

Da martedì 19 aprile e fino a lunedì 9 maggio sarà possibile effettuare l’iscrizione ai Nidi d’Infanzia comunali e privati convenzionati di Sassuolo.



Per illustrare tutte le opportunità e chiarire ogni dubbio lunedì prossimo, 11 Aprile, a partire dalle ore 18,30 presso sala Biasin, in via Rocca 22, si svolgerà un incontro con alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione, coordinatori pedagogici, educatrici.



Parteciperanno l’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Borghi, il Coordinatore Pedagogico dell’Unione Matteo Lei, educatrici dei Nidi d’Infanzia e personale degli uffici del Sistema Integrato 0/3 del Comune di Sassuolo.

Sarà attivo anche il collegamento in meet.



Per chi vorrà partecipare in modalità online dovrà trasmettere il proprio indirizzo mail a paola.vandelli@comune.sassuolo.mo.i t per ricevere il link al quale collegarsi.