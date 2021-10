Piazza Matteotti, domenica l'intervento dell’economista Nino Galloni

Domenica 10 ottobre alle 17,30 l’economista Prof. Nino Galloni interverrà in Piazza Matteotti sul tema delle privatizzazioni e sui tagli alla Sanità e alla scuola pubblica. L'evento è organizzato dal circolo La Terra dei Padri.

"I tagli alla sanità pubblica hanno superato la cifra di 38 miliardi di euro solo negli ultimi 10 anni, anche nel nostro territorio abbiamo dovuto assistere alla chiusura di ospedali e di punti nascite, come quello di Pavullo e sono sempre più numerosi quei cittadini che devono rivolgersi alle strutture a pagamento per poter accorciare i tempi di visite ed esami, spesso urgenti, che le strutture pubbliche non sono più in grado di eseguire nei tempi che lo stato clinico dei pazienti richiederebbe. Queste sono le conseguenze di precise scelte fatte da politici di tutti gli schieramenti che stanno provocando “un’americanizzazione” di fatto della nostra società, dove le cure mediche non sono più un diritto collettivo immutabile ed inderogabile ma una possibilità che cambia in funzione del reddito e del censo, cosa che riteniamo inaccettabile".

Nino Galloni, economista di formazione keynesiana, collaboratore del Prof. Federico Caffé, ha operato dalla fine degli anni 80 all'interno della macchina statale, dal Ministero del Bilancio a quello del Lavoro opponendosi alle politiche neo-liberiste propugnate da coloro che hanno teorizzato e messo in pratica le privatizzazioni degli inizi degli anni 90 e la riduzione sistematica del welfare che era stato uno dei punti di forza nella ricostruzione del tessuto socio-economico dell’Italia del dopoguerra. Ha scritto molti saggi di economia che ne fanno uno degli autori più letti tra un pubblico che cerca soluzioni radicali ed alternative ai mali della Società occidentale.

