Digital Wall di Metronom, è il turno di Noah Levenson con "Stealing ur feelings"

Metronom è lieta di presentare Stealing Ur Feelings (2019) di Noah Levenson, il quinto screening ospitato sul nostro DIGITAL VIDEO WALL.

Dal 11 aprile 2023 sarà possibile vedere l’opera video proiettata h24. Noah Levenson è un programmatore e artista statunitense il cui lavoro si concentra in particolar modo sullo studio dell'intelligenza artificiale e il ruolo che questa ha sulla vita di tutti i giorni, dalle tecnologie di riconoscimento facciale fino al suo utilizzo per targettizzare e monitorare le attività di consumo online. Stealing Ur Feelings presenta frammenti video che l'artista raccoglie da diverse fonti web. «Un'esperienza AR, basata sul deep learning, che analizza le reazioni del viso per rivelare i pericoli dei programmi di sorveglianza emotiva delle Big Tech». La domanda che questo progetto pone è: siamo davvero consapevoli di come AI, algoritmi e social media gestiscono i nostri dati? Siamo davvero in grado di gestire e scegliere quali contenuti guardare?



Stealing Ur Feelings fa parte di Rabbit Hole, programmazione a cura di Gemma Fantacci per promuovere la diffusione e la sperimentazione dell’arte digitale. Attraverso la ricerca di sei artisti internazionali, Rabbit Hole scava nei meandri profondi del web per tracciare le traiettorie dei fenomeni internet capaci di plasmare ed alterare la nostra percezione della realtà.